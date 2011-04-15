В рамках СЭФ-2018 Курская ТПП и Научно-исследовательский институт экономических стратегий подписали соглашение

В рамках VII Среднерусского экономического форума Курская ТПП и АНО "Научно-исследовательский институт экономических стратегий" подписали соглашение.



Документ направлен на укрепление деловых взаимовыгодных партнёрских отношений, совместную реализацию образовательных, коммуникационных и других проектов, представляющих обоюдный интерес.



Среднерусский экономический форум проходит сегодня, 8 июня, в Курске. Тема форума - "На пути к экономике знаний". Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединенные кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ www.sef-kursk.ru







"AK&M" от 08.06.2018