РФПИ и банк "Открытие" получат миноритарные доли в Фонде непрофильных активов

ЦБ РФ предложил банку "ФК Открытие" 2% в капитале Фонда непрофильных активов и плохих долгов, а Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) — 1%. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает "Коммерсант".



"Мы предлагаем, чтобы у банка "Открытие" было 2%, у РФПИ — 1%", - сказала глава ЦБ РФ.



Э.Набиуллина отметила, что и "Открытие", и РФПИ смогут направить своих представителей в совет директоров. "Для нас это очень важно, чтобы в процессе участвовал, в том числе РФПИ, был нацелен на инвестиционную привлекательность активов и мог привлечь инвестиции в работу с непрофильными активами с тем, чтобы мы быстрее могли вывести на рынок и вернуть часть средств, потраченных на санацию банка", — разъяснила она.



ЦБ РФ в апреле объявил о создании Фонда непрофильных активов. По последним данным, которые озвучил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, санируемые регулятором банки передают в новый фонд активы на 2.07 трлн руб.: банк "ФК Открытие" — на 539 млрд руб., "Траст" — на 332 млрд руб., Бинбанк — на 139 млрд руб., "Рост банк" — на 745 млрд руб., Промсвязьбанк и АВБ — на 315 млрд руб.







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