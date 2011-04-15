РКИФ и China Investment Corporation, Suiyong Holding Ltd и Dazheng Investment Group создают региональный Китайско-российский фонд в юанях

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), Suiyong Holding Ltd и Dazheng Investment Group объявляют о начале создания регионального Китайско-российского фонда в юанях. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках официального визита Президента РФ Владимира Путина в Пекин. Об этом говорится в сообщении фонда.



На первом этапе фонд аккумулировал под управлением 1.5 млрд юаней (около $225 млн). Целевой капитал фонда, к формированию которого будут привлечены ведущие институциональные инвесторы из Китая, составляет 5 млрд юаней. Фонд был создан в рамках перекрестных (2018-2019) Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества, проходящих при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.



Согласно достигнутым договорённостям, инвестиции фонда будут направлены на поддержку проектов в России и Китае в равной пропорции. В качестве приоритетных областей взаимодействия стороны обозначили добычу и переработку природных ресурсов, финансовые услуги, промышленное производство и здравоохранение, а также развитие российского технологического сектора.



Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ, отметил: "Создаваемый фонд займется реализацией стратегически важных инвестиционных проектов, сфокусировавшись на Центральном федеральном округе, Дальнем Востоке России и северо-восточной части Китая. Фонд будет активно способствовать дальнейшему укреплению экономических связей на межгосударственном уровне за счёт использования национальных валют во всех расчётах".



Бинг Ху, генеральный содиректор и президент РКИФ, отметил: "Региональный Китайско-российский фонд в юанях является знаковым примером продуктивного развития российско-китайского регионального сотрудничества. Особенно важно, что фонд формируется в юанях. Мы рады, что РКИФ выступил базой для создания такого фонда и приветствуем новых партнеров в рамках развития регионального взаимодействия двух стран".



Гохуэй Цюй, председатель и главный управляющий Suiyong Capital, заявил:



"Стратегические потребности Китая и России очень схожи, и сотрудничество в различных областях постоянно углубляется. Участие Suiyong в Фонде будет содействовать экономическому развитию провинции Хэйлунцзян, а также регионов России и северо-восточной части Китая".



Лицзюнь Ван, председатель Dazheng Investment Group, сказал: "Провинция Хэйлунцзян является границей экономического и торгового сотрудничества Китая с Россией, а региональное правительство работает над сопряжением инициативы "Один Пояс - Один путь" со стратегией создания экономического коридора между Китаем, Россией и Монголией. Dazheng воспользуется возможностью, открывающейся в рамках экономического возрождения северо-восточной части Китая, и будет способствовать экономическому развитию России, принимая участие в работе регионального Китайско-российского фонда в юанях".



Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации (CIC). Деятельность РКИФ направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.



Suiyong Capital - крупная инвестиционная компания, основными акционерами которой являются Guangzhou Industrial Investment Fund и Shanshan Corporation. Suiyong Capital имеет уставный капитал объёмом 3 млрд юаней. В сферу деятельности компании входит приобретение и реализация различных активов, в т.ч. в области венчурных и прямых инвестиций и инвестиций в финансовом секторе.



Dazhen Investment Group - финансовая холдинговая компания Правительства провинции Хэйлунцзян с совокупными активами 9.368 млрд юаней. Основные инвестиции компании включают вложения в Longjiang Bank, Jianghai Securities, фонды прямых инвестиций и другие финансовые организации, а также в группу высокотехнологичных предприятий, представленных HIT Robot Group.



"AK&M" от 08.06.2018