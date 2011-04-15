На СЭФ-2018 курским учёным вручены гранты президента РФ

В рамках VII Среднерусского экономического форума гранты президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных получили 8 научных работников из Курской области.



Гранты вручены: сотруднику Курского государственного университета Николаю Неведрову за проект "Разработка моделей оптимизации экологических сервисов и функций поврежденных почв городских экосистем", сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института земледелия и защиты почв от эрозии Андрею Гостеву за проект по разработке научно-обоснованной системы поддержки сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору высокорентабельных адаптивных технологий возделывания зерновых культур для различных условий европейской части России.



Гранты получили шесть учёных Юго-Западного государственного университета по тематике: "Общественные и гуманитарные науки", а также "Технические и инженерные науки".



Среднерусский экономический форум проходит сегодня, 8 июня, в Курске. Тема форума - "На пути к экономике знаний". Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединённые кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ www.sef-kursk.ru













"AK&M" от 08.06.2018