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08/06/2018
17:12

Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформы

Правительство выбрало концепцию повышения пенсионного возраста, сообщает газета "Ведомости".

Концепция будет утверждена на заседании 14 июня, рассказали изданию источники, знакомые с ходом подготовки соответствующего законопроекта. За основу кабинет министров принял вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55 лет. По словам источников, возможен и более щадящий вариант для женщин. Согласно ему предполагается выход женщин на пенсию в 60 лет.

Предложения правительства по изменению пенсионной системы будут носить комплексный характер. Большинство существующих сейчас льгот при выходе на пенсию сохранится.

В начале июня премьер-министру Дмитрию Медведеву предложили три варианта повышения пенсионного возраста. Минтруд предложил два варианта. Согласно первому женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет, второй вариант – 60 и 62 года соответственно. Согласно предложению Минфина пенсионный возраст для мужчин следует повысить до 65 лет, для женщин – до 63 лет.

"AK&M" от 08.06.2018
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