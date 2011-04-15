АЛРОСА в мае реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $288 млн

Группа "АЛРОСА" в мае 2018 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $288 млн. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $277.5 млн, бриллиантов - $10.5 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Всего в январе-мае 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $2.299 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $2.256 млрд, бриллиантов - $43.3 млн.



"Мы по-прежнему наблюдаем хороший спрос практически на весь ассортимент нашей алмазной продукции. При этом в мае произошло плановое снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется реализацией в предыдущие месяцы стоков, накопленных к началу года, а также сезонным снижением объемов текущей добычи - прежде всего, по причине отсутствия добычи на части аллювиальных месторождений в первые месяцы года", - прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).





"AK&M" от 08.06.2018