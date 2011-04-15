Бренд "Среднерусский экономический форум" может быть запатентован. Об этом сообщил журналистам вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев во время проведения СЭФ-2018.



"Название красивое, очень креативное, Это наш национальный форум, форум национального бизнеса", — подчеркнул М.Фатеев.



Присутствие дипломатических миссий и зарубежных бизнесменов, по его словам, говорит о том, что форум набирает обороты.



По данным информационного агентства AK&M, в Среднерусском экономическом форуме принимает участие около 2.5 тыс. человек.



Среднерусский экономический форум проходит сегодня, 8 июня, в Курске. Тема форума - "На пути к экономике знаний". Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединённые кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ www.sef-kursk.ru







"AK&M" от 08.06.2018