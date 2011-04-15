Дайджест газеты "Ведомости" от 9 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 9 июня 2018 года.





ВИНОДЕЛЫ ЛЕЗУТ В КАРМАН ИМПОРТЕРАМ



Виноделы просят президента ввести сборы на импортное вино. Вырученные средства - до 30 млрд рублей - они предлагают направить на поддержку отрасли.



Уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших производителей вин - "Абрау-Дюрсо", обратился к президенту России Владимиру Путину с предложениями по развитию российского виноделия. Ведомости" ознакомились с текстом письма.



24 мая Путин написал на нем: "Патрушеву Д. Н. (Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства. - "Ведомости") и Белоусову А. Р. (Андрей Белоусов - помощник президента. - "Ведомости") рассмотреть и доложить".



Для развития отечественного виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами и увеличить поддержку, пишет Титов. Сейчас виноделы получают от государства ежегодно около 1,5 млрд руб. Но, по словам Титова, требуется на порядок больше.





КАРТЫ И КОРПОРАЦИИ ВМЕСТО ВКЛАДОВ И ИПОТЕКИ



Банк "Открытие" рассказал, каким станет через три года. ЦБ планирует продать 20% акций банка к 2021 году.



Центробанк хочет к 2021 г. продать 20% акций санированного им банка "ФК Открытие" по цене не менее 1,3 капитала, говорится в презентации банка, посвященной его стратегии.



Планы продать банк за 1,3 капитала выглядят нереалистично, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: "Как бы не получилось так, что покупателем этого пакета станут пенсионные фонды из группы "Открытие". Не будут ли переложены эти активы из одного кармана в другой?"



Сейчас с таким коэффициентом (1,27) торгуется Сбербанк. ВТБ котируется исходя из 0,4 капитала.



Цена будет полностью зависеть от конъюнктуры рынка и от того, как инвесторы в целом будут к тому времени оценивать российский банковский сектор, говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук.





TELE2 ОПОЗНАЕТ БОЛЕЛЬЩИКА



Tele2 установила первый автомат для продажи сим-карт с распознаванием лиц. Такие устройства могут заметно снизить расходы на подключение абонентов.



Аппарат называется симкоматом, его для продажи сим-карт к чемпионату мира по футболу установила Tele2 в зоне прилета "Внуково".



Это первый полностью автономный симкомат в России, сверяющий фотографию в паспорте покупателя с его лицом: абонент должен приложить паспорт к сканеру симкомата, сфотографироваться на камеру и пальцем расписаться на сенсорном экране. Система не допустит использования недействительного паспорта или несовпадения личности владельца паспорта и человека, который желает подключиться.



Устанавливать аппараты для продажи сим-карт и Tele2, и другие операторы пробовали и раньше.





"МАША И МЕДВЕДЬ" СЕЛИ В ТАКСИ



Студия "Анимаккорд", выпускающая мультсериал "Маша и Медведь", и сервис "Яндекс.Такси" запустили совместный образовательный проект.



"Яндекс.Такси" выпустил рекламный ролик с изображением героев мультфильма. Длительность ролика - 30 секунд, он был размещен на YouTube 31 мая, его уже посмотрели почти 2 млн человек.



Представитель "Яндекс.Такси" уточнил: компания запускает с "Машей и Медведем" целый образовательный проект - партнеры выпустят анимационные ролики, серии постов в социальных сетях, баннеры и специальные разделы на сайте мультсериала. Цель проекта - рассказать доступным детям языком о правилах безопасности на дорогах. "Яндекс.Такси" пообещал забрендировать более 200 автомобилей изображениями "Маши и Медведя" в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге для рекламной поддержки проекта.





ЭКОНОМИЯ НА ЭКОНОМИСТАХ



Почему молодым экономистам трудно найти работу.

Ежегодно российские вузы выпускают 300 000 молодых экономистов, но они мало интересны работодателям.



Экономические факультеты - самые популярные у российских абитуриентов. По данным Минобрнауки, в 2017 г. конкурс на экономические специальности составлял 21 человек на место при среднем конкурсе 8,2 человека на место по другим профессиям. Однако, по данным Минобрнауки, примерно каждый пятый экономист-выпускник не находит работу в течение года.



Молодые выпускники экономических факультетов без опыта часто вынуждены работать не по специальности. "Ведомости" выясняли, почему так происходит и какие экономисты сегодня нужны российской экономике.





ИПОТЕКА СТАЛА ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ



Сбербанк и Дом.рф (бывшее АИЖК) снизили ставки по ипотеке. Другие крупные ипотечные банки могут последовать их примеру в ближайшее время.



О снижении с 9 июня Сбербанком ипотечных ставок, сообщил его президент Герман Греф на годовом собрании акционеров банка. Базовые ставки ипотечных кредитов на новостройки снизятся на 0,3-0,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от категории клиента до 7,1-9,5% годовых, уточнила пресс-служба банка. Такие ставки будут действовать при условии страхования жизни заемщика и подтверждения его дохода.



Одновременно в Сбербанке стартует промоакция для покупателей жилья на первичном рынке: до 31 августа 2018 г. они получат дополнительный дисконт в размере 0,4 п. п., если сумма кредита составит не менее 3,8 млн руб. Таким образом, для них ипотечные ставки будут равны 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.





"Я НЕ БЫЛ В ВОСТОРГЕ ОТ РОЛИ ШЕФА УИЛЛОБИ"



Голливудская звезда и хулиган Вуди Харрельсон рассказывает о ролях, веганстве и встрече с Дональдом Трампом.



Вуди Харрельсон объясняет, почему после перерыва в год с лишним снова стал курить травку: "Я устал сопротивляться". Он говорит, медленно растягивая слова. Эта знакомая по многим его фильмам манера происходит из Техаса и Огайо, где прошло его детство.



В прошлогодних интервью голливудский дебошир и искатель приключений много раз говорил, что пришло наконец время уйти с этой жесткой вечеринки, которая продолжается вот уже три десятилетия. Но не смог.





$50 МЛРД НА РЕФОРМЫ



МВФ согласился дать Аргентине кредит на $50 млрд. Это должно остановить усиление кризиса.



Международный валютный фонд (МВФ) и Аргентина заключили соглашение о предоставлении ей кредита, который должен помочь остановить падение курса песо и финансово поддержать правительство президента Маурисио Макри. Оно, в свою очередь, пообещало быстрее выполнять план по сокращению бюджетного дефицита.



Фонд откроет Аргентине кредитную линию на $50 млрд - это максимальная оценка, которую давали аналитики, говорившие о $30-50 млрд.



Макри обратился к МВФ около месяца назад. Падение песо, курс которого с начала года опустился более чем на 25%, стало угрожать способности Аргентины обслуживать долги, б?льшая часть которых номинирована в долларах. Аргентина лишь несколько лет назад вернулась на международный рынок капитала, после того как окончательно урегулировала споры с инвестиционными фондами, добивавшимися выплат после масштабного дефолта страны в 2001 г.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 09.06.2018