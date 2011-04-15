Председателем совета директоров НЛМК избран В.Лисин

Совет директоров ПАО "НЛМК" принял решение избрать своим председателем Владимира Лисина. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, новый состав совета был избран годовым собранием акционеров общества, состоявшимся 8 июня. В него вошли: В.Лисин, Олег Багрин, Томас Верасто, Хельмут Визер, Николай Гагарин, Марьян Оудеман, Карен, Станислав Шекшня и Бенедикт Шортино.



Совет также сформировал профильные комитеты и избрал их председателей. В частности, комитет по стратегическому планированию возглавил О.Багрин, комитет по аудиту - Б.Шортино, комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике - С.Шекшня.



ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК, ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год. В I квартале 2018 года НЛМК увеличил производство стали на 3% до 4.33 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Акционерный капитал компании разделён на 5993227240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Основной владелец НЛМК - компания Fletcher Holdings Ltd., бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин.



Чистая прибыль группы НЛМК в 2017 году по МСФО выросла на 55% до $1.45 млрд по сравнению с годом ранее. Выручка увеличилась на 32% до $10.1 млрд, показатель EBITDA - на 37% до $2.66 млрд, свободный денежный поток - на 16% до $1.27 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0.35х с 0.39х в 2016 году.



Чистая прибыль НЛМК за I квартал 2018 года по МСФО выросла на 56.52% до $504 млн с $322 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 29.59% до $2.794 млрд с $2.156 млрд.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НЛМК за 2017 год по РСБУ увеличилась в 3 раза до 109.466 млрд руб. с 36.419 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.84% до 411.806 млрд руб. с 335.238 млрд руб., прибыль от продаж - на 20.41% до 68.473 млрд руб. с 56.864 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 122.633 млрд руб. с 47.317 млрд руб.



"AK&M" от 09.06.2018