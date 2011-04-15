Россия построит в Китае 4 новых энергоблока АЭС с реакторами ВВЭР-1200

Россия и Китай 8 июня подписали стратегический пакет документов, определяющих основные направления развития сотрудничества в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Росатом".



Торжественная церемония состоялась в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, проходившей в Пекине.



Пакет документов подготовлен в соответствии с совместным заявлением глав правительств России и Китая о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, принятого 7 ноября 2016 года.



Данный пакет соглашений является крупнейшим в истории российско-китайского сотрудничества в ядерной сфере. Его уникальность состоит в том, что речь идёт о сотрудничестве сразу по нескольким высокотехнологическим проектам, не имеющим аналогов в мировой атомной отрасли.



Подписание документа даёт старт масштабной программе проектов сотрудничества России и Китая. В частности, предусмотрено совместное сооружение новых блоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+" на площадке АЭС "Тяньвань" (блоки NN 7 и 8) и серийное сооружение АЭС российского дизайна на новой площадке в Китае. Об этом подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение на площадке АЭС "Сюйдапу" двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Данные соглашения предусматривают в будущем возможность сооружения новых блоков.



Также планируется сотрудничество по сооружению китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR600), по которому подписано межправительственное соглашение и рамочный контракт. Российская сторона, имеющая большой практический опыт в создании и эксплуатации быстрых реакторов, будет задействована в части поставок элементов данного демонстрационного реактора, оказании услуг и поставок топлива. Проект CFR600 разрабатывают китайские коллеги.



Кроме того, предусмотрена поставка в Китай партии российских радионуклидных тепловых блоков (ТБ). Подписан контракт на поставку новой партии ТБ, которые являются элементами радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), для нужд китайской лунной программы.



В соответствии с подписанными контрактами российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для блоков NN 7 и 8 АЭС "Тяньвань" и для блоков NN 3 и 4 АЭС "Сюйдапу". Пуск блока N 7 АЭС "Тяньвань" запланирован на 2026 год, блока N 8 - на 2027 год. Пуск обоих блоков АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2028 год.



АЭС "Тяньвань" - крупнейший проект сотрудничества России и Китая в атомной энергетике. Генеральный контракт на сооружение энергоблоков NN 1 и 2 с реакторами ВВЭР-1000 был подписан в 1997 году, а уже в 2007 году оба блока были сданы заказчику. В 2010 году был подписан следующий контракт на реализацию второй очереди АЭС с энергоблоками NN 3 и 4.



Блоки NN 3 и 4 строятся с опережением графика: энергопуск блока N 3 состоялся 30 декабря 2017 года, всего через 60 месяцев с начала сооружения. Сейчас готовится к загрузке ядерного топлива энергоблок N 4 - в начале мая был успешно завершён обязательный этап в программе подготовки энергоблока к физическому пуску - "горячая" обкатка реакторной установки. Пуск энергоблока N 4 запланирован на конец 2018 года. С вводом энергоблока N 4 в эксплуатацию Китай получит АЭС мощностью более 4300 МВт.



Россия и Китай уделяют внимание реализации проектов на всех стадиях топливного цикла. Так, совместно был построен газоцентрифужный завод по обогащению урана и экспериментальный реактор на быстрых нейтронах (CEFR), который был выведен на 100% мощности 22 декабря 2014 года.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.



"AK&M" от 09.06.2018