Ростех и "Газпром нефть" разработают интеллектуальные системы управления месторождениями

Компания "Системы управления" (входит в состав холдинга "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) и "Газпром нефть" заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения цифровых технологий для управления крупными проектами. Они позволят максимально быстро развернуть рабочую экосистему, а встроенные системы искусственного интеллекта помогут принимать сложные управленческие решения. Об этом было объявлено в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России", говорится в сообщении Ростеха.



"Заключенное соглашение - ещё один значимый шаг к цифровизации топливно-энергетического комплекса. Внедрение современных технологий в этой сфере позволит повысить качество управления процессами производства и ускорить цикл принятия решений. Важным аспектом сотрудничества и является импортозамещение в области систем управления высокотехнологичными проектами", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, цитируемый в сообщении.



"Соглашение стало результатом большой концептуальной работы по цифровизации управления крупными проектами, которую мы проделали вместе с нашим партнером. Подписанное соглашение даст импульс к тому, чтобы перейти от выбора инновационных идей к их реализации, а "Системы управления" станут нашим навигатором по взаимодействию с Госкорпорацией Ростех", - прокомментировал директор дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Денис Сугаипов.



Одним из ключевых направлений работы в рамках подписанного соглашения станет создание современной автоматизированной системы для ускорения старта освоения новых месторождений. Интегрированный программный продукт позволит быстро обеспечить рабочие места связью, оперативными средствами сбора данных, инструментами контроля персонала. Помимо этого, партнеры будут совместно создавать системы поддержки принятия управленческих решений. Они помогут оперативно собрать актуальную информацию и с помощью искусственного интеллекта определят возможные пути выполнения тех или иных задач.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 12% до 69.7 млрд руб. Выручка увеличилась на 14.5% по сравнению с показателем прошлого года - до 520.6 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 32.3% по сравнению с уровнем 2017 года - до 155.8 млрд руб.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11-ть холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и три - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие бренды, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.



Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1.266 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 88 млрд руб., а EBITDA - 268 млрд руб.



"AK&M" от 09.06.2018