Патентную систему налогообложения в сельском хозяйстве предлагают расширить. В список видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, могут включить животноводство и растениеводство. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект нацелен на налоговое стимулирование развития малого предпринимательства посредством расширения видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН). Предлагается дополнить действующий перечень двумя видами предпринимательской деятельности: животноводство и растениеводство.



Патентная система налогообложения - налоговый режим, который может применяться индивидуальными предпринимателями.



"Простой и понятный расчёт суммы налога при ПСН, возможность выбора срока действия патента от одного до 12 месяцев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от предоставления налоговой Декларации - все эти условия не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях", - отмечается в сопроводительных документах.



Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в нашей стране существует многочисленная группа личных подсобных хозяйств, ведущих предпринимательскую деятельность. Однако, они не зарегистрированы ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.



Документом предусматривается, что субъектам РФ будут предоставлены полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.



Предлагаемые проектом закона изменения повысят привлекательность патентной системы налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях, сделают ее более гибкой и доступной, а также будут способствовать мотивации малого бизнеса к увеличению объёмов производства и для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность.



Авторы законодательной инициативы – депутаты Госдумы: Сергей Неверов, Виктор Кидяев, Андрей Исаев, Светлана Максимова, Виктор Казаков, Айрат Хайруллин, Александр Поляков, Владимир Плотников, Геннадий Кулик.



"AK&M" от 09.06.2018