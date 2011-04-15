Российский фондовый рынок: индекс потребительского сектора в лидерах по темпам снижения

В пятницу, 8 июня, основные российские фондовые индексы упали. Торговая активность выросла. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался индекс потребительского сектора. Лучше рынка торговался сектор транспорта. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденкова.



Среди отраслевых рублевых индексов индекс химического производства потерял 0.13%, индекс транспорта упал на 0.62%, индекс нефти и газа - на 1.78%, индекс банков и финансов - на 1.83%, индексы потребительских товаров и торговли - на 1.89%, индекс телекоммуникации - на 1.14%, индекс металлов и добычи - на 1.74%, индекс электроэнергетики - на 1.4%.



Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке незначительно вырос. Так, индекс VIX подрос на 0.4% и составил на закрытии 12.18. На рынке Forex значение пары EUR/USD упало с $1.18 до $1.177 за евро. Значение пары британский фунт/доллар США снизилось с $1.343 до 1$.341 за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал усиление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB просело с 62.42 руб. до 62.32 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 73.66 руб. до 73.34 руб. за евро.



На товарном рынке наблюдалось преимущественно снижение цен на металлы. Котировки платины подросли на 0.6%, серебра и палладия упали на 0.4%, меди - на 0.3%, никеля - на 0.7%, алюминия - на 0.3%. Котировки золота по итогам дня стабилизировались на уровне $1303 за тр. унцию. Котировки нефти смеси марки Brent потеряли 1.2% и закрылись на уровне $76.4 за баррель.







"AK&M" от 09.06.2018