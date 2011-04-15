Законопроект об акционировании "Почты России" рекомендован ко второму чтению. Такое решение было принято на расширенном заседании Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, говорится в сообщении Госдумы.



Выступая с докладом, председатель профильного комитета Николай Николаев отметил, что законопроект разработан для комплексного совершенствования системы оказания услуг почтовой связи и обеспечения высокого качества предоставляемых услуг.



Он сообщил, что рекомендуемыми комитетом к принятию во втором чтении поправками предлагается переименовать высший орган управления из "общего собрания акционеров" в "единого акционера".



Кроме того, предлагается установить, что органы государственной власти субъектов РФ принимают участие в подготовке и ликвидации отделений почтовой связи. В свою очередь, ликвидация отделений осуществляется по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий и почтовой связи, массовых коммуникаций и СМИ.



В частности, предусмотрена процедура выяснения обстоятельств прекращения после 1 января 2009 года права собственности РФ на объекты недвижимого имущества, находившиеся в пользовании предприятия. В случае, если право собственности на такие объекты было осуществлено с нарушением законодательства, предприятие информирует об этом Генпрокуратуру и Счетную палату, а также обращается в суд с требованием оспоримой сделки с имуществом недействительной.



Также введены положения о создании комитета по управлению имуществом предприятия, который в оперативном режиме будет решать вопросы статуса объектов, которые планируется включить в уставной капитал общества. Деятельность комитета будет носить межведомственный характер и определяться Минкомсвязи России.



Общий срок вступления закона в силу в случае его принятия - 1 октября 2018 года, специальный срок в отношении ряда положений - со дня официального опубликования.



Кроме того, процесс акционирования будет проходить без сокращения сотрудников структуры. Отдельным пунктом прописывается решение вопроса, связанного с имуществом "Почты России". Законопроектом также предусмотрена возможность предоставления в отделениях почтовой связи услуг нотариусов.



В свою очередь, генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов отметил, "поправки главным образом касаются корректной передачи имущества". "Создание специального комитета по имуществу позволит нам максимально эффективно пройти процедуру трансформации. Кроме того, в законопроекте усилена норма по размещению почтовых отделений. Наша основная задача - сохранение и развитие существующей сети почтовой связи и насыщение отделений современными, востребованными услугами", - заключил он.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Прибыль ФГУП "Почта России" по МСФО за 2016 год сократилась на 38% до 1.142 млрд руб. с 1.845 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 5% до 158.012 млрд руб. со 149.835 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.4 раза до 5.304 млрд руб. с 3.889 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль составила 1.616 млрд руб. против 3.665 млрд руб. (снижение в 2.3 раза).



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8.1% и составила 178.1 млрд руб. против 164.8 млрд руб. в 2016 году. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% до 77.8 млрд руб. с 76 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса - на 21% до 48.9 млрд руб. с 40.6 млрд руб., выручка от финансового бизнеса - на 4% до 48.3 млрд руб. с 46.5 млрд руб. Фактическая чистая прибыль "Почты России" на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн руб.



В 2017 году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приёма посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.



"AK&M" от 09.06.2018