Аэропорт "Домодедово" получил разрешение Росавиации на открытие нового сегмента терминала

Московский аэропорт "Домодедово" получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию первой очереди T2 - нового сегмента пассажирского терминала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



"Это официальное подтверждение от отраслевого регулятора, что новые терминальные мощности "Домодедово" готовы к обслуживанию пассажиров. В ближайшее время в новой галерее мы примем первый рейс", - рассказал директор аэропорта "Домодедово" Игорь Борисов.



К ЧМ-2018 будет открыта новая галерея международных рейсов, которая расположена в сегменте Т2. Её площадь превышает 157 тыс. кв. м, проектная пропускная способность - более 5 млн пассажиров в год.



С 2013 года аэропорт вложил в развитие аэровокзального комплекса 42.8 млрд руб. собственных средств. Реализация проекта Т2 сделает "Домодедово" одним из крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных в концепции Under One Roof (единый терминал под одной крышей). Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта.



Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введён в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлётно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счёт средств федерального бюджета. Общая площадь единого пассажирского терминала "Домодедово" увеличится до 500 тыс. кв. м.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн, а в I квартале 2018 года снизился на 1.7% до 5.9 млн с 6 млн за аналогичный период 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по РСБУ в 2017 году составила 652.524 млн руб. против убытка в 50.615 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.33% до 5.168 млрд руб. с 4.404 млрд руб., прибыль от продаж составила 1.061 млрд руб. против убытка в 10.07 млн руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения - 884.796 млн руб. против убытка в 46.006 млн руб.



"AK&M" от 09.06.2018