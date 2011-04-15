В Москве в районе Воробьёвых гор 10 июня ограничат движение

В воскресенье, 10 июня, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 часть улиц на юго-западе столицы перекроют. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Изменения будут действовать с 8:00 до 23:00 MSK.

Движение ограничат на улице Косыгина от разворота в районе дома 30, строение 3 до разворота в районе дома 28, а также на Университетском проспекте от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта.



Станет недоступен для движения автотранспорта Мичуринский проспект от разворота в районе метро "Ломоносовский проспект" в сторону улицы Косыгина до Университетского проспекта и улицы Лебедева от Университетского проспекта до улицы Академика Самарского, сообщили в ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Перекроют съезды с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на улицы Академика Хохлова и Колмогорова.



Движение водителей также будет ограничено на ул. Косыгина - на участках от проспекта Вернадского до разворота в районе дома 28 и от Мичуринского проспекта до разворота в районе дома 30, строение 3.



Движение ограничат на улице Лебедева - от Ломоносовского проспекта до улицы Академика Самарского - и на улице Менделеевская от Ломоносовского до Университетского проспекта.







"AK&M" от 09.06.2018