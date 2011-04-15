Реконструкцию долгостроя "Синий зуб" начнут до конца года

К реконструкции знаменитого долгостроя Москвы - стеклянной высотки "Зенит" у станции метро "Юго-Западная" ("Синий зуб") - приступят до конца этого года, сообщил директор по административно-хозяйственной деятельности Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Роман Гущин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Здание полностью переоснастят с учётом новых объёмно-планировочных решений. Многофункциональный корпус будет включать учебную зону академии с административно-общественным центром - с лекционными аудиториями и деканатом, административно-общественный центр с конференц-залом, спортивно-физкультурный комплекс. Там появятся предприятия питания, зона проживания слушателей курсов академии, подземная парковка для персонала", - сказал Р.Гущин.



Он отметил, что прилегающую территорию благоустроят.

"Модернизация планировочных решений выполняется на базе современных технологических и санитарно-гигиенических нормативных требований всех функциональных процессов, с применением современных эффективных материалов, технологического и инженерного оборудования, снижающего эксплуатационные расходы, гарантирующего надежную и безопасную эксплуатацию здания", - заключил Р.Гущин.



Ранее сообщалось, что на возобновление работ выделено финансирование, разработана документация и выдано разрешение на строительство. Реконструкцию планируется выполнить за счет федерального бюджета до конца 2021 года.



Высотку на просп. Вернадского, д. 82 в районе Тропарево-Никулино начали строить в 1990 году. В здании планировалось разместить учебно-деловой центр РАНХиГС и гостиницу "Зенит".



В 2004 году работы были приостановлены из-за проблем с финансированием.





"AK&M" от 09.06.2018