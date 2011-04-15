Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 июня 2018 года



ЛУГАНСК СПИШУТ В ЭНЕРГОПОТЕРИ

РОССИЯ ПРОДОЛЖИТ ПЛАТИТЬ ЗА ОСВЕЩЕНИЕ ЛНР



По данным "Ъ", Минэнерго еще на год продлит механизм "гуманитарных поставок" электроэнергии из РФ в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР) и компенсацию их через потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети"). Москва согласилась полностью взять на себя энергоснабжение республики еще в 2017 году, после полного отказа Украины от поставок. Согласно уже работающему механизму, луганские объемы будут распределяться равномерно по всем потребителям РФ, кроме населения, поднимая конечную цену для них на 0,1% - 2,5 млрд руб. в год.





ТЕЛЕЖКИ ПОЕДУТ В ДЕПО СТРОЕМ

РОССИЯ ВВОДИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕМОНТОВ



Как выяснил "Ъ", РФ намерена ввести на сети ОАО РЖД особый порядок ремонта вагонных тележек, отличающийся от правил, принятых в других странах с колеей 1520 мм. На рынке считают, что новые нормы вводятся в интересах Уралвагонзавода, который в последнее время усилил контроль за ремонтами своих тележек, и оценивают дополнительные расходы отрасли в несколько миллиардов рублей. Но вагоностроители считают, что без единых нормативов следить за качеством ремонтов нельзя.





ВОДИТЕЛЯ ПОПРОБУЮТ ОТЛИЧИТЬ ОТ ПЕШЕХОДА

ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЖИЛЕТЫ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МАШИНЫ ОСПАРИВАЮТ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ





Как стало известно "Ъ", Верховный суд (ВС) в ближайшее время рассмотрит законность нормы ПДД, обязывающей водителей надевать светоотражающие жилеты в случае вынужденной остановки на трассе в темное время суток. Такое правило было введено несколько месяцев назад. Обратившийся в ВС правозащитник Лев Воропаев называет требование незаконным, поскольку оно не связано с управлением транспортным средством: выйдя из-за руля, водитель становится пешеходом. В МВД с этим не согласны.





ОТТОК СТАНОВИТСЯ НЕУДЕРЖИМЫМ

ВКЛАДЫВАТЬ В РФ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ СЛИШКОМ РИСКОВАННО



Седьмую неделю подряд международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке. За это время они вывели из рублевых активов более $1,1 млрд, больше чем из других развивающихся стран. Среди развитых стран выделяется Европа, которая лишилась $20 млрд инвестиций из-за ухудшения экономической и политической ситуации в регионе. При этом поводов для смены настроений на фондовом рынке в ближайшее время его участники не видят.





СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПРИЗЫВАЕТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

МЭР МОСКВЫ ОБЪЯВИЛ НАБОР ВОЛОНТЕРОВ В СВОЙ ШТАБ



Мэр Москвы Сергей Собянин объявил набор волонтеров в свой избирательный штаб на выборы главы города. Он предложил тем, кто хочет "иметь достойную работу и обеспеченную старость", присоединиться к его команде. Глава избирательного штаба мэра Константин Ремчуков заявил, что ему хотелось бы, "чтобы волонтеры не только собирали подписи", но и "обучали жителей с помощью электронных ресурсов докладывать о проблемах". Политолог Александр Пожалов считает, что "сбор подписей через партийные ячейки имиджевого вклада" в кампанию не принесет.





СКРОМНОСТЬ УПРОЩАЕТ

СТРАХОВЩИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЦБ ОСЛАБИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕКРУПНЫХ КОМПАНИЙ





Страховое лобби направило в ЦБ предложения по введению пропорционального регулирования сегмента. Для компаний, собирающих менее 1 млрд руб. премий в год, предлагается ослабить регуляторную нагрузку - не повышать порог минимального уставного капитала (120 млн руб.), перевести ежемесячную отчетность в квартальный режим, исключить рекомендацию о наличии резервного офиса для обеспечения непрерывности деятельности и снять требования о высшем образовании для глав филиалов и квартальных отчетах внутреннего аудитора. На послабления претендуют более половины участников рынка - 141 страховая компания.





В МИНПРИРОДЫ БУДЕТ БОЛЬШЕ ПРИРОДЫ

КАК РАСПРЕДЕЛЯТ ПОЛНОМОЧИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ



"Ъ" стала известна новая структура Минприроды, которую в ближайшее время должен утвердить министр Дмитрий Кобылкин. Возвращающийся из НОВАТЭКа на пост первого замминистра Денис Храмов кроме недропользования получит финансовый блок и Арктику. Также замминистра Мурад Керимов потеряет кураторство над экологией, которая перейдет к заместителю главы ведомства в статусе главы Росприроднадзора. Экологический блок в Минприроды в целом усилится: создается департамент особо охраняемых природных территорий.





ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК УСТОЯЛ НА РЕФЕРЕНДУМЕ

НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОГОЛОСОВАЛО ПРОТИВ МОНОПОЛИИ НАЦБАНКА НА КРЕДИТЫ





Население Швейцарии на референдуме отклонило инициативу по предоставлению нацбанку страны "полной монополии на деньги". Идея отказа от частичного банковского резервирования в нестандартном варианте набрала в стране всего 24,3% сторонников среди голосовавших. Впрочем, референдум скорее открывает, чем закрывает эту дискуссию - жесткость банковского регулирования в мире дает все больше возможностей рассматривать частные банки как необязательное дополнение к эмиссионным центробанкам, актуальна эта проблема и для РФ.





МАНЕВР НА ПЕРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СХЕМА ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОЧЕРЕДНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ





"Ъ" стали известны параметры завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Отрицательный акциз на нефть в размере примерно 3 тыс. руб. на тонну получат только НПЗ, выпускающие бензин. Одновременно вводится плавающий акциз, в рамках которого бюджет будет возмещать компаниям половину разницы между внутренней ценой топлива и экспортной альтернативой. Эти меры призваны смягчить повышение цен для потребителей, которое, по замыслу, не превысит 1% в год для бензина и дизельного топлива. Но другие нефтепродукты, например мазут и битум, подорожают в полтора раза и более.





"РОСКОСМОС" ПО-ДРУГОМУ НЕ СТЫКУЕТСЯ

ДМИТРИЙ РОГОЗИН НАРУШАЕТ КАДРОВЫЕ ТРАДИЦИИ РАДИ РЕШЕНИЯ ПРИВЫЧНЫХ ВОПРОСОВ





Как стало известно "Ъ", гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин инициировал кадровые перестановки в советах директоров крупнейших отраслевых предприятий. В ракетно-космической корпорации "Энергия", ракетно-космическом центре "Прогресс" и Государственном научно-производственном центре (ГКНПЦ) имени Хруничева высшие органы управления возглавит его первый заместитель Николай Севастьянов. Его главной задачей на ближайшее время станет исправление критической ситуации в ГКНПЦ, чьи долговые обязательства достигли почти 100 млрд руб. Помогать ему будет бывший подчиненный господина Рогозина в правительстве Олег Бочкарев, который скоро станет советником гендиректора "Роскосмоса".





"ПОЧТА РОССИИ" ОБИВАЕТ ПОРОГ

ФГУП ПРОСИТ ОТЛОЖИТЬ СНИЖЕНИЕ БЕСПОШЛИННОГО ЛИМИТА НА ИНТЕРНЕТ-ПОСЫЛКИ





Как стало известно "Ъ", "Почта России" предлагает правительству перенести снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных интернет-магазинов с €1 тыс. до €200 на начало 2021 года. Изменения могут негативно повлиять на бизнес ФГУПа из-за отсутствия технологии автоматического взимания пошлин и поставить под угрозу совместный с ВТБ проект по созданию сети логистических центров за 35 млрд руб. Но российские интернет-магазины продолжают настаивать на быстром введении лимита.





ТОКЕНЫ ПОСТУПЯТ В ПЕРЕПРОДАЖУ

ЭКС-МЕНЕДЖЕР "ВКОНТАКТЕ" ЗАПУСКАЕТ ПЛАТФОРМУ MIKADO



Бывший технический директор "ВКонтакте" и экс-сотрудник одной из структур Telegram Антон Розенберг создает блокчейн-платформу Mikado, для развития которой вместе с партнерами рассчитывает привлечь €10 млн. Mikado планирует запустить продажу деривативов на токены других проектов. К созданию такого механизма подтолкнул высокий спрос на вторичном рынке на токены Telegram, но как раз с ними Mikado работать не планирует из-за политики мессенджера.





RAMBLER ПОКАЖЕТСЯ В "МОСКИНО"

КОМПАНИЯ АЛЕКСАНДРА МАМУТА БУДЕТ ПРОДАВАТЬ РЕКЛАМУ В МОСКОВСКОЙ КИНОСЕТИ





Rambler Group Александра Мамута планирует продавать рекламу не только в собственных сетях "Синема парк" и "Формула кино", но и в кинотеатрах других участников рынка. Ее первым партнером стала столичная сеть "Москино" из 13 кинотеатров, в которых рекламы до сих пор не было. Спрос на этом рынке, по данным его участников, остается низким, а недавно с него ушел крупнейший продавец рекламы - Национальный рекламный альянс.





ОДЕЖДА НЕ ПО РАЗМЕРУ ЧЕМПИОНАТА

МУНДИАЛЬ НЕ ПОМОГ ПРОДАЖАМ ФУТБОЛЬНОЙ ФОРМЫ



Начинающийся на этой неделе в России чемпионат мира по футболу не способствовал дополнительному росту продаж футбольной одежды и обуви, как это бывало в других странах, где проходил мундиаль. Эксперты не исключают, что всплеск продаж экипировки еще впереди: он может произойти уже после завершения чемпионата.





"АТОМФЛОТ" И НОВАТЭК СТОЛКНУЛИСЬ НА СЕВМОРПУТИ

ОБЕ КОМПАНИИ НАМЕРЕНЫ СТРОИТЬ СПГ-ЛЕДОКОЛЫ



"Атомфлот" к сентябрю должен получить проект ледокола на сжиженном газе (СПГ) мощностью 40 МВт, после чего оператор может принять решение о размещении заказа на два или сразу на четыре таких судна. Стоимость СПГ-ледокола, по данным "Ъ", порядка $250 млн, их может выделить "Росатом" с привлечением кредитов. Однако поставить под угрозу планы атомщиков может аналогичный проект по созданию флота газовых ледоколов НОВАТЭКа - ключевого производителя СПГ и главного грузоотправителя Севморпути (СМП).





МИКРОБИЗНЕСУ ВЫПИШУТ БАЗОВЫЙ СЧЕТ

ТАРИФЫ БАНКОВ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ



Бизнес обеспокоен участившейся практикой пересмотра банками тарифов на обслуживание, от которой особенно страдают малые и средние предприятия (МСП), сообщила ЦБ "Опора России". Кредитные организации сначала предлагают МСП льготное или даже бесплатное расчетно-кассовое обслуживание (РКО), но довольно быстро тарифы становятся неподъемными. Для решения проблемы предлагается ввести для микробизнеса базовые счета, тарифы на которые будут едины во всех банках. Но банкиры выступают против, считая ограничение тарифов недопустимым. В ЦБ рассчитывают найти компромисс.





ФИНАНСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ ПОЙДУТ ЧЕРЕЗ БЛОКЧЕЙН

К ТЕСТИРОВАНИЮ СЕРВИСА ГОТОВЯТСЯ КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ



Члены Ассоциации корпоративных казначеев приступают к тестированию прототипов систем передачи финансовых сообщений в рамках блокчейн-проектов, реализуемых на базе ассоциации "Финтех". Участники проекта займутся унификацией форматов электронных сообщений и разработкой решений для их будущей интеграции казначействами компаний и автоматизированными банковскими системами.





"ФЕДЕРАЦИИ" ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦЕНУ

БЫСТРОРАСТУЩИЙ НПФ ИЩЕТ ПОКУПАТЕЛЯ



Мажоритарный акционер негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Федерация" ищет покупателя на свой актив. По данным "Ъ", фондом интересуются Совкомбанк и АФК "Система". Впрочем, последняя сделка по НПФ, работающему в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), прошла полтора года назад. Все понимают, что цены на фонды упали, но до каких уровней, пока непонятно. Покупатели и продавец торгуются, пытаясь определить новую стоимость пенсионного бизнеса исходя из изменившихся условий.





БАТАЛЬОН СЛИЛ СОЛЯРКУ

СЛЕДОВАТЕЛИ ВЫЯВИЛИ ХИЩЕНИЕ НА 20 МЛН РУБЛЕЙ В 136-Й ГВАРДЕЙСКОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ





Как стало известно "Ъ", военно-следственное управление Следственного комитета России (ВСУ СКР) по Южному военному округу (ЮВО) завершает расследование уголовного дела о хищении дизельного топлива из 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 63354) в Буйнакске. Дело насчитывает 42 преступных эпизода, совершенных членами организованной группировки, на общую сумму 20 млн руб. Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено начальнику службы горючих и смазочных материалов в/ч майору Алексею Вилкову, заведующему складом ГСМ в Ханкале (Чечня) Армену Майляну, лаборанту склада Алексею Крючкову, сотрудникам в/ч Сергею Магомедову и Тавболату Джанбатырову. Подследственные отрицают свою причастность к инкриминируемым им преступлениям.





ПРИЕХАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ

В РОССИИ ПАДАЕТ ЧИСЛО ДОЛГОСРОЧНЫХ МИГРАНТОВ



Миграционный прирост населения России продолжает сокращаться. По итогам 2017 года в РФ за счет миграции его численность выросла только на 212 тыс. человек, что существенно ниже показателей, раннее предусмотренных правительством. Впрочем, пока государственные приоритеты в сфере миграции вряд ли изменятся, по крайней мере до переписи населения 2020 года.





"БЕЛАЯ ПТИЦА" ТЕРЯЕТ ОХОТНИКОВ

"РУСАГРО" ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ПОКУПКИ АГРОХОЛДИНГА



Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который считается бенефициаром четвертого в РФ производителя мяса бройлеров "Белая птица", испытывает сложности с продажей бизнеса. Из переговоров уже вышел один из претендентов - группа "Русагро" Вадима Мошковича. Теперь наиболее вероятной судьбой "Белой птицы" участники рынка считают банкротство.





В КОФЕ ДОБАВЯТ ГРИБОВ

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СЕТЬ КОФЕЕН



В России заработают кофейни, где будут продавать напитки с добавлением грибов рейши и порошка женьшеня. Сеть запускает владелец компании прямых продаж Freedom International Group Нарек Сираканян. По проекту, в его заведениях посетители будут тратить по 600-700 руб. за заказ, тогда как инвестиции в течение пяти лет могут достичь $5 млн. Рынок кофеен в России растет достаточно быстро, но конкуренция на нем высока, так что "просто розовые стены и порошковые добавки уже не работают".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.06.2018