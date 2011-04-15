Дайджест газеты "Ведомости" от 13 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 июня 2018 года.





КТО С МЯЧОМ В РОССИЮ ПРИЕДЕТ



Официальные лица большинства стран-участниц едут в Россию на чемпионат мира по футболу: политического бойкота не вышло, так что будет перекрытие улиц.



Официальных лиц ожидает официальная встреча в соответствии с протоколом, что подразумевает и перекрытие улиц на время проезда делегаций, говорит сотрудник российских спецслужб. На вопрос о графике таких перекрытий в пресс-службе ГУ МВД по Москве "Ведомостям" отвечать не стали.



До 28 июня в Москве пройдет восемь матчей, присутствия видных иностранных лидеров можно ожидать только на матче открытия 14 июня Россия - Саудовская Аравия. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщил, что 13-14 июня в связи с началом чемпионата в центре Москвы ожидаются перекрытия, и призвал москвичей не пользоваться в эти дни личным транспортом.





В ОЖИДАНИИ СНОСА



Жилье в хрущевках - самое дешевое на московском рынке. Продавцы квартир в пятиэтажках, вошедших в программу реновации, не смогли поднять цены на эту недвижимость.



В столичную программу реновации вошло более 5000 зданий, примерно десятую часть из них планируется расселить до 2021 г., сроки сноса других сейчас неизвестны. Владельцы около 20% таких квартир на распутье - то ли пытаться продать сейчас, то ли сдавать недорого в ожидании нового жилья.



Когда стало известно о планах реновации, часть продавцов квартир в хрущевках увеличили стоимость, предполагая, что теперь покупатели будут относиться к приобретению такого жилья как к долгосрочной инвестиции.



Они решили, что уже могут считаться собственниками новой жилплощади с отличными качественными характеристиками. Ценник в некоторых случаях вырастал на 300 000-500 000 руб. По данным "Метриума", цена квартир в панельных пятиэтажках начала расти весной 2017 г. и это продолжалось все лето (подъем в среднем от 136 000 до 138 000 руб. за 1 кв. м), затем ажиотаж спал.





ЗЕРНУ И ХОЛОДНО, И ЖАРКО



Урожай в России будет еще меньше, чем прогнозировали аналитики две недели назад, - виноваты засуха на юге и холода в Сибири.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в новом прогнозе на 2018 г. второй раз за месяц уменьшил оценку урожая зерновых, сообщил гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько: со 117 млн до 114 млн т, в том числе сбора пшеницы - с 73,5 млн до 71,5 млн т.



Другой аналитический центр - "Совэкон" также уменьшил оценку урожая зерновых: со 124,2 млн до 119,6 млн т, в том числе пшеницы - с 77 млн до 73,1 млн т.



Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается самой авторитетной в мире, тоже скорректировал майский прогноз. Российский Минсельхоз пока официально не объявлял, что корректирует прогноз, но и он постоянно снижает в документах оценку урожая.





"РОСНЕФТЬ" ПОТОРГУЕТ БЕЗ CEFC



"Роснефть" не лишится контрактов из-за краха CEFC. Трейдинговый бизнес последней будет спасен и унаследует договор на поставку в Китай не менее 50 млн т нефти.



Контракт "Роснефти" с находящейся в процессе банкротства китайской CEFC на поставку нефти в Китай вне опасности, рассказали два близких к разным сторонам сделки человека. CEFC собиралась купить 14,16% "Роснефти" за $9,1 млрд. Также она обязалась покупать по 10 млн т нефти в год в течение пяти лет.



Но в итоге сделка по покупке акций была расторгнута из-за финансовых проблем CEFC. Теперь компания будет реструктурирована и разделена на три части, говорят собеседники "Ведомостей". В частности, будет выделена трейдинговая "дочка" с аналогичным названием, затем ее передадут новому владельцу, уточняют они.





"ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ БАМБУК СОБИРАТЬ НА БЛАГО БРЕНДА"



Создатель популярных косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" рассказывает об интеллигентных покупателях, секретах ценообразования и обещает сделать мейкап на сибирских травах.



Андрей Трубников любит рассказывать, как начиналась его карьера. В разгар 1990-х он вместе с партнером-сирийцем сам разливал моющее средство в бутылки, а затем на "Москвиче" с прогнившим дном по ночам развозил товар на рынки. Бизнес рос, со временем Трубников расширил портфель до шампуней. Только вот с крышечками не угадывал: "У нас были пробки, которые не подходили бутылкам для шампуня. Так мы их ставили в тиски и прямо молотком забивали"...



Сейчас у Трубникова три косметические фирмы, в продуктах которых используются натуральные ингредиенты - экстракты растений, особенно знаменитых сибирских трав. Причем и в более дорогой Natura Siberica, которую выпускает одноименная компания, и в "Рецептах бабушки Агафьи", одной из самых недорогих марок на российском рынке.





ЛОВУШКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКА



Владельцы апартаментов, не приспособленных к гостиничным требованиям, не смогут сдавать их в аренду. А девелоперы таких проектов будут терять покупателей.



Сегмент апартаментов в Петербурге развивается фантастическими темпами. По данным аналитиков NAI Becar, в I квартале 2018 г. в 36 комплексах продавалось 5398 номеров. Предложение распределилось почти поровну: 51% (2767 номеров) относится к формату buy-to-let (купить, чтобы сдавать), 49% (2631 юнит) - к формату buy-to-live (для себя, чтобы жить).



С середины 2019 г. все средства размещения должны получать "звезды". Владельцы апартаменов, не приспособленных к гостиничным требованиям и не прошедшие сертификацию, не смогут сдавать их в аренду.





ШОУ НА ДВОИХ



Почему договоренность в Корее временный успех Трампа.

Внешняя политика США и Дональда Трампа отдаляется от традиционной дипломатии. Его личное участие в международных и двусторонних встречах чаще оборачивается громкими акциями, эффектными с точки зрения пиара и выдающимися как шоу, но не имеющими реального содержания или неоднозначными по последствиям. Импульсивность и растущая самоуверенность Трампа повышают риски для мировой политики.



Подписанное во вторник в Сингапуре на встрече Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына короткое соглашение о нормализации двусторонних отношений и обстановки на Корейском полуострове выглядит эффектным завершением почти 70-летнего противостояния двух государств.



Саммит, состоявшийся несмотря на угрозу срыва, можно рассматривать как успех, но скорее пиаровский.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 13.06.2018