КАМАЗ продемонстрировал первый беспилотный электробус

ПАО "КАМАЗ" продемонстрировало прототипы беспилотных электробусов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В мероприятии, организованном лидером российского грузового автомобилестроения совместно с ПАО "МегаФон" в Казани, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, представители органов власти, бизнеса и СМИ. Гостям продемонстрировали видеоролик об истории создания беспилотного транспортного средства КАМАЗ-1221 "ШАТЛ" ("Широко Адаптивная Транспортная Логистика").



Беспилотный электробус был продемонстрирован в статическом и динамическом режимах, чтобы зрители ознакомились с инновационной конструкцией, футуристическим дизайном и концепцией применения транспортного средства.



Разработанное КАМАЗом совместно с ФГУП "НАМИ" беспилотное транспортное средство особо малого класса ШАТЛ категории М2 предназначено для передвижения по дорогам с твёрдым покрытием с использованием цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.



По словам С.Когогина, КАМАЗ-1221 - лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают специалисты КАМАЗа в рамках развития интеллектуальных транспортных систем.



Беспилотник КАМАЗ-1221 ШАТЛ останавливается для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определённых службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.



Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов.



Платформой для передачи сигнала 5G-модемов, установленных на электробусах, выступила пилотная зона сети пятого поколения МегаФона. Одновременно на сервер КАМАЗа в онлайн-режиме поступает телеметрическая информация о параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эта информация собирается с сотен датчиков, установленных в беспилотнике.



Задача организации удалённого управления беспилотным электробусом потребовала оперативного развертывания сети 5G на тестовой трассе в Казани. Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удалённого объекта. Высокая ёмкость такой сети в сочетании с минимальными задержками сигнала в будущем помогут оперативно решать вопросы оптимизации транспортных потоков, отмечается в сообщении



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в I квартале 2018 года выпустили 7.78 тыс. машкомплектов, что на 6.8% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.51 раза до 3.017 млрд руб. с 1.203 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 21.25% до 145.217 млрд руб. со 119.768 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.06 раза до 6.758 млрд руб. с 1.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 3.928 млрд руб. с 1.519 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I квартале 2018 года составил 214.863 млн руб. против прибыли в 34.423 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.37% до 27.274 млрд руб. с 26.385 млрд руб.



"AK&M" от 13.06.2018