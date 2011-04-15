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13/06/2018
13:31

Роснефть не лишится контрактов из-за банкротства китайской CEFC

Контракт Роснефти с находящейся в процессе банкротства китайской CEFC на поставку нефти в Китай вне опасности. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два близких к разным сторонам сделки человека.

CEFC собиралась купить 14.16% Роснефти за $9.1 млрд. Также она обязалась покупать по 10 млн т нефти в год в течение пяти лет. Но в итоге сделка по покупке акций была расторгнута из-за финансовых проблем CEFC. Теперь компания будет реструктурирована и разделена на три части, говорят собеседники "Ведомостей".

В частности, будет выделена трейдинговая "дочка" с аналогичным названием, затем её передадут новому владельцу, уточняют они. Она-то и унаследует контракт с Роснефтью.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.


"AK&M" от 13.06.2018
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