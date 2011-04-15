Суд в США одобрил слияние AT&T и Time Warner

Федеральный суд США одобрил сделку по покупке американской телекоммуникационной компанией AT&T компании Time Warner за $85 млрд. Об этом сообщает "Коммерсант".



Слияние было одобрено без каких-либо условий. Судья постановил, что слияние двух компаний не нарушает антимонопольное законодательство США. В Минюсте подчеркнули, что разочарованы решением суда и "обдумывают дальнейшие шаги".



О подготовке американским Минюстом иска о нарушении антимонопольного законодательства к сделке Time Warner и AT&T стало известно в ноябре прошлого года. Напомним, AT&T и Time Warner договорились о сделке еще осенью 2016 года. Покупку уже одобрили власти Евросоюза, Мексики и Чили.



Как сообщалось ранее, акционеры Time Warner 15 февраля 2017 года проголосовали в пользу слияния с компанией AT&T. На внеочередном собрании владельцы 78% выпущенных обыкновенных акций проголосовали за сделку.



В результате крупнейшей сделки стоимостью $85.4 млрд, компании, создающие развлекательный контент (HBO, CNN и Warner Bros. studio) объединятся с активами AT&T - проводные и беспроводные сети, а также DirecTV.



Во время президентской компании в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, критиковал сделку, указывая на потенциальное сосредоточение слишком больших рыночных ресурсов в одной компании. Напомним, что AT&T является крупнейшим провайдером платного телевидения в США, имеющим свыше 25 млн подписчиков.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"