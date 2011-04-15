Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста 14 июня. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот проект может быть принят до конца весенней сессии лишь в первом чтении. "Если мы исходим из того, что, допустим, правительство завтра рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц. И мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламенты", - сказал он.



Председатель комитета Госдумы по финрынку, депутат фракции "Справедливая Россия" Анатолий Аксаков выразил мнение, что повышение пенсионного возраста не улучшит ситуацию на рынке труда. "Я считаю это бессмысленно. Сейчас даже 45-летние с трудом трудоустраиваются. И что мы будем делать с теми, кому за 60?" - сказал он.



Ранее сообщалось о планах властей РФ повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Вопрос о пенсионной реформе прозвучал в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Президент заявил, что относится к этому "в высшей степени осторожно".





"AK&M" от 13.06.2018