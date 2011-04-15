Металлоинвест подписал долгосрочное кредитное соглашение с CREDIT AGRICOLE CIB под гарантию экспортного кредитного агентства Euler Hermes Aktiengesellschaft (Германия). Об этом говорится в сообщении Металлоинвеста.



Средства в размере 72 млн евро, привлекаемые на 12 лет, будут направлены на финансирование поставки оборудования компании TAKRAF GmbH (Германия) в рамках реализации проекта строительства транспортной схемы с применением циклично-поточной технологии добычи руды в карьере Лебединского ГОКа.



Целью реализации указанного проекта является повышение операционной эффективности: более продуктивная разработка месторождения и сокращение производственной себестоимости рядового железорудного концентрата.



Использование кредита начнётся после выполнения ряда стандартных отлагательных условий.



АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.



100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).





"AK&M" от 13.06.2018