Toyota инвестирует $1 млрд в сервис заказа такси Grab

Toyota Motor Corporation направит $1 млрд в азиатский конкурент Uber — сервис Grab, сообщила компания Grab Holdings Inc.



Инвестиции будет направлены, в том числе на развитие транспортной сети Grab, сервисов GrabFood и GrabPay. Автопроизводитель также будет предлагать финансовые, страховые и сервисные услуги водителям сервиса.



Toyota планирует, что её представители войдут в совет директоров Grab.



Grab работает в 217 городах в 8 странах. Пользователями сервиса являются более 100 млн человек. Они совершают около 6 млн поездок в день.



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