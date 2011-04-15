Ингосстрах в I квартале увеличил объём сборов по ипотечному страхованию на 57% до 315.7 млн руб.

Ингосстрах в I квартале 2018 года увеличил объём сборов по ипотечному страхованию на 57% до 315.7 млн руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Если рассматривать региональный срез рынка, то на долю Москвы пришлось 89.6 млн руб. собранных премий по ипотечному страхованию. Рост в сравнении с 2017 годом - 51%. Продажи в Санкт-Петербурге выросли на 63% и составили 32.9 млн руб. Лидером по темпам прироста сборов стала Республика Татарстан - 81% (10.9 млн руб.). Помимо этого, высокие показатели по итогам I квартала продемонстрировали Новосибирская область (+77%, 11.4 млн руб.) и Красноярский край (+35%, 12.5 млн руб.).



Топ-5 регионов-лидеров по объемам ипотечного страхования в "Ингосстрахе":



Москва - 89.6 млн руб., Санкт-Петербург - 32.9 млн руб., Красноярский край - 12.5 млн руб., Новосибирская область - 11.4 млн руб., Республика Татарстан - 10.9 млн руб.



В структуре ипотечного страхования около 55-60% сборов составляет страхование рисков, связанных с жизнью и здоровьем клиента. На страхование имущества приходится чуть более 30%, остальные 10-15% составляют титульные риски.



Такое распределение долей обусловлено спецификой продаж: ипотечный рынок развивается в основном за счет новостроек, а также жилья в стадии строительства. В обоих случаях страхование титула не требуется, а необходимость страховать объект недвижимости возникает только после получения заемщиком права собственности на квартиру или коттедж. Жизнь и здоровье владельца кредита страхуется во всех случаях.



Рост спроса на программы ипотечного страхования стал следствием активизации рынка жилищного кредитования. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), объемы выдачи ипотеки в марте 2018 года увеличились на 33% в количественном выражении и на 42% в денежном. За указанный период было выдано почти 100 тыс. ипотечных на общую сумму более 197 млрд руб. За аналогичный период 2017 года объёмы выдачи составили 138 млрд руб. (74830 кредитов).



При этом средний размер ипотечного кредита увеличился на 7% до 1.98 млн руб., а уровень ставок, по данным ЦБ РФ, в марте снизился до исторического минимума и составил 9.64%. Это на 2.04% меньше, чем в марте 2017 года.



"Сегодня уровень конкуренции на рынке ипотечного страхования довольно высок, а возможности по улучшению предложений для клиентов через расширение страхового покрытия ограничены требованиями банков, - комментирует начальник управления по работе с банками дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Роман Варламов. - В данных условиях страховые компании делают ставку на улучшение сервиса и, в первую очередь, через цифровизацию продаж и сопутствующих услуг. Например, мы предлагаем клиентам и партнерам в лице банков технологичные решения по предварительной котировке стоимости страхования, очень востребованную услугу по оплате очередного взноса (продлению полиса на следующий год кредитования), а также возможности заключить договоры для некоторых банков в полном онлайн-цикле. Для наших партнеров (банков, агентов, агентств недвижимости) мы предлагаем удобные b2b решения, которые позволяют принять на себя полностью функционал по подготовке и выдаче полисов по ипотечному страхованию. На этой основе строится не только качественный сервис, но также система быстрого принятия решений и возможности предложить клиенту нашу услугу именно тогда, когда ему удобно. Из этих составляющих складывается конкурентное преимущество "Ингосстраха", позволяющее, в частности, достигать высоких показателей прироста объёмов премий по договорам ипотечного страхования".



"AK&M" от 13.06.2018