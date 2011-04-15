АСВ начинает выплату страховки вкладчикам Бум-Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 14 июня 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Бум-Банка (Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 14 июня 2018 года по 14 июня 2019 года через АО "Россельхозбанк", действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



Согласно реестру обязательств Бум-Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1.45 млрд руб. могут обратиться порядка 7 тыс. вкладчиков, в том числе около 220 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 27.2 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 4 субъектах Российской Федерации, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике за выплатой страхового возмещения на сумму около 1.36 млрд руб. могут обратиться порядка 6.7 тыс. вкладчиков.



ЦБ РФ отозвал лицензию у Бум-Банка 1 июня.

Бум-Банк - участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая 2018 года кредитная организация занимала 380-е место в банковской системе РФ.







"AK&M" от 13.06.2018