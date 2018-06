Газпром провёл независимый аудит выбросов парниковых газов

Газпром провёл независимый аудит (заверение) корпоративной информации о выбросах парниковых газов. Аудит выполнен аудиторско-консалтинговой компанией



АО "КПМГ" в соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Положительный результат, полученный по итогам независимого аудита, отражает эффективность функционирования корпоративной системы мониторинга, отчетности и управления выбросами парниковых газов.



В соответствии с расчётами, объём выбросов парниковых газов на объектах основных видов деятельности компании — добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки — имеет тенденцию к снижению. В 2017 году выбросы составили 112.15 млн тонн в эквиваленте СО2. Это на 12.9% ниже по сравнению с 2013 годом при сопоставимых объёмах производства.



КПМГ — это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 154 странах мира работают 200 тыс. сотрудников. В России КПМГ работает c 1990 года и является крупнейшей аудиторской практикой на российском рынке (по версии РА "Эксперт").



ПАО "Газпром" является лидером климатического рейтинга среди российских энергетических компаний по версии CDP (The Carbon Disclosure Project — международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов).



Управление выбросами парниковых газов — часть реализуемой корпоративной стратегии ПАО "Газпром". В компании сформирована система инвентаризации, мониторинга и учета выбросов парниковых газов на производственных объектах, обеспечивающая предоставление заинтересованным сторонам объективной информации.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



