Новосибирская компания "Дядя Дёнер" выкупила производство для изготовления полуфабрикатов

Сеть "Дядя Дёнер" приобрела производственное предприятие для изготовления полуфабрикатов у компании "Мульти-Меню", сообщает издание "Деловой квартал".



Как рассказали в компании, с генеральным директором "Мульти-Меню" Евгением Шевченко владельцев "Дядя Дёнер" связывает многолетнее сотрудничество — сеть получала с производства полуфабрикаты для денеров и других блюд меню.



Сумма сделки не разглашается. По подсчетам аналитиков компании "Юнисервис Капитал", выступающей финансовым партнером сети, реализация данного проекта позволит компании зарабатывать до 2 млн руб. в месяц чистой прибыли, а валовая рентабельность "Дядя Дёнер" может вырасти на 5%. Срок окупаемости проекта составляет 2 года.



После выкупа оператор быстрого питания намерен заниматься подготовкой ингредиентов самостоятельно. В первую очередь это позволит усилить контроль качества, уверены руководители "Дяди Денера". На данный момент изготовление соусов и мяса уже налажено, в скором времени производство приступит к выпуску лавашей для денеров, лепешек для гироса, а также овощных полуфабрикатов.



Объём производства составляет 60 тонн в месяц, площадь производственного предприятия превышает 1.2 тыс. кв. м. Продукция с данного производства будет поставляться во все кафе сети, которые расположены в семи сибирских городах. Предполагается также расширение производства и реализация полуфабрикатов сторонним покупателям, — сообщили в пресс-службе "Дядя Дёнер".





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