Русагро отказалось от покупки агрохолдинга "Белая птица"

Группа "Русагро" Вадима Мошковича отказалась от покупки агрохолдинга "Белая птица", бенефициаром которой считается экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



По мнению собеседников "Ъ", Русагро могла отпугнуть возможная попытка ЦБ получить контроль над "Белой птицей", компенсировав затраты на санацию Промсвязьбанка. О том, что ЦБ может распространить механизм возмещения ущерба на активы бывших собственников банков, в феврале заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев. В конце мая он также говорил, что непрофильные активы, связанные с бывшими собственниками ПСБ, планируется выделить для передачи в фонд плохих долгов.



"Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с финансовым положением "Белой птицы", сообщали, что общий долг холдинга превышает 30 млрд руб., большая часть суммы приходится на кредиты ПСБ.



Русагро могла не устроить и структура "Белой птицы". По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, у агрохолдинга несколько разрозненных площадок построены по разным технологиям, что усложняет управление и планирование производства. На птицеводческом рынке Белгородской области сегодня также сложилась крайне высокая конкурентная среда. По оценке Росптицесоюза, в 2017 году "Белая птица" занимала 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении, выпустив 300 тыс. тонн продукции в живом весе. По этому показателю агрохолдинг уступил только ГАП "Ресурс" (454 тыс. т), группе "Черкизово" (615 тыс. т) и "Приосколью" (642 тыс. т). Бенефициаром "Белой птицы" считается Promsvyaz Capital B. V. бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева. После введения в ПСБ временной администрации кредитование предприятий "Белой птицы" было приостановлено. Владелец "Белой птицы" начал и переговоры о продаже бизнеса.



Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.



Чистая прибыль Русагро, относящаяся к акционерам, по итогам 2017 года по МСФО снизилась в 2.5 раза и составила 5.63 млрд руб.



Чистая прибыль ROS AGRO PLC по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала на 72% до 3.089 млрд руб. с 11.203 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1% до 54.829 млрд руб. с 55.588 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26% до 8.538 млрд руб. с 11.488 млрд руб.



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