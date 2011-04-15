АЛРОСА направила на экологические программы в 2017 году 4.4 млрд руб.

АЛРОСА подвела основные итоги экологических программ и мероприятий за 2017 год. В прошлом году компания направила на экологические программы 4.4 млрд руб. Эти средства позволили реализовать важные для АЛРОСА и региона проекты, а также значительно усилить мониторинг за состоянием окружающей среды. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, в прошлом году АЛРОСА реализовала два значимых для компании и региона проекта, приуроченных в том числе к Году экологии в России. Один из проектов - реконструкция очистных сооружений в Удачном производительностью 15 тыс. куб. м в сутки. Этот объект является стратегически важным для региона, где процветает рыболовство, и местные реки нуждаются в особой охране. Реконструкция очистных сооружений в Удачном позволила доочищать сточные воды от органических загрязнений до требований ПДК рыбохозяйственных водоёмов.



Второй проект - строительство узла закачки карьерных и дренажных вод из рудника "Интернациональный" в западный разлом. Чтобы исключить попадание минерализованных вод на рельеф местности и поверхностные водные объекты, построен комплекс обратной закачки и сеть нагнетальных скважин. Подземные воды из Метегеро-Ичерского водоносного горизонта возвращаются обратно, не причиняя вреда окружающей среде.



В 2017 году компания также существенно расширила программу мониторинга. За год экологи компании провели около 1.5 тыс. проб воды, воздуха, почвы и донных отложений. Это помогает АЛРОСА стать прозрачнее, более точно определять степень влияния производства на природную среду и корректировать свою экологическую политику.



"Защита окружающей среды является одним из важнейших направлений работы АЛРОСА. Задача компании здесь - не только минимизировать любое воздействие на природу, но и помогать решать уже имеющиеся проблемы в регионе присутствия. Параллельно с природоохранными мероприятиями, АЛРОСА реализует целый ряд проектов, которые будут иметь долгосрочный эффект - например, постепенно переводит технику на газовое топливо, которое гораздо более экологично, или внедряет технологии энергосбережения. Наша цель - сохранить природу и красоту Якутии на долгие годы. Усилия компании в этой области уже получают высокие оценки независимых организаций, но мы будем и дальше развивать и совершенствовать эту работу. В частности, в 2018 году финансирование экологической деятельности вырастет до 5.3 млрд руб.", - сказала глава Экологического центра АЛРОСА Полина Анисимова.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 13.06.2018