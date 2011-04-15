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13/06/2018
15:06

Государственный банк развития Китая предоставит Внешэкономбанку 600 млрд руб.

Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая (ГБРК) подписали в Пекине рамочное соглашение. Об этом говорится в сообщении банка.

Соглашение направлено на создание механизма финансового обеспечения сопряжения интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Соглашение предусматривает возможность предоставления ГБРК кредитных ресурсов ВЭБу в рамках программы, максимальная сумма которой определена до 65 млрд юаней (эквивалентно более 600 млрд руб.) для финансирования согласованных между сторонами проектов. Документ закрепляет также основные направления, механизмы и формы сотрудничества в экспертном обеспечении сопряжения интеграционных проектов, консультативное взаимодействие с профильными национальными и межправительственными организациями и учреждениями.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 13.06.2018
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