Государственный банк развития Китая предоставит Внешэкономбанку 600 млрд руб.

Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая (ГБРК) подписали в Пекине рамочное соглашение. Об этом говорится в сообщении банка.



Соглашение направлено на создание механизма финансового обеспечения сопряжения интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс, один путь".



Соглашение предусматривает возможность предоставления ГБРК кредитных ресурсов ВЭБу в рамках программы, максимальная сумма которой определена до 65 млрд юаней (эквивалентно более 600 млрд руб.) для финансирования согласованных между сторонами проектов. Документ закрепляет также основные направления, механизмы и формы сотрудничества в экспертном обеспечении сопряжения интеграционных проектов, консультативное взаимодействие с профильными национальными и межправительственными организациями и учреждениями.



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"AK&M" от 13.06.2018