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13/06/2018
15:05

РФ предложит участникам ОПЕК+ пропорционально увеличивать добычу

Россия планирует предложить странам соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вернуться к уровням добычи октября 2016 года, которые были выбраны отправной точкой отсчёта в венской сделке. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Предполагается, что увеличивать добычу на 1.8 млн баррелей в сутки до своих пределов страны ОПЕК+ будут пропорционально. "Фактический рост предложения на рынке будет меньше, поскольку ряд стран, главным образом, Венесуэла, Ангола и Мексика, не могут нарастить добычу", — сообщает агентство.

ОПЕК и 11 не входящих в неё стран в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1.8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года (из них 300 тыс. приходятся на Россию). Сокращение действует до конца 2018 года. Международное энергетическое агентство ожидает, что цель соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ — снижение запасов в странах ОЭСР до среднего за пять лет уровня — может быть достигнута уже в мае.

"AK&M" от 13.06.2018
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