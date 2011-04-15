ФАС уличила "Почту России" в нарушении закона "О защите конкуренции"

ФАС уличила ФГУП "Почта России" в нарушении закона "О защите конкуренции". Об этом говорится в сообщении службы.



Антимонопольные орган обратился к клиентам предприятия с просьбой о предоставлении данных данные о навязывании услуги страхования в целях всестороннего рассмотрения дела в отношении ФГУП.



Центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службой рассматривается дело в отношении "Почты России" по признакам нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", выразившимся в навязывании дополнительной услуги страхования при осуществлении почтового перевода денежных средств вне зависимости от волеизъявления потребителя.



"В целях полного и всестороннего рассмотрения дела, в случае если Вы осуществляли почтовый денежный перевод, наложенный платеж или оплачивали коммунальные платежи в отделениях "Почты России" в период с 27 января 2018 года по настоящее время и Вам была предоставлена услуга страхования без Вашего согласия, ФАС России просит направить на адрес электронной почты delo@fas.gov.ru: копии чеков, подтверждающих навязывание услуги страхования, а также переписку с ФГУП "Почта России" в случае направления претензии по вопросу навязывания услуги страхования", говорится в обращении ФАС.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Прибыль ФГУП "Почта России" по МСФО за 2016 год сократилась на 38% до 1.142 млрд руб. с 1.845 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 5% до 158.012 млрд руб. со 149.835 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.4 раза до 5.304 млрд руб. с 3.889 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль составила 1.616 млрд руб. против 3.665 млрд руб. (снижение в 2.3 раза).



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8.1% и составила 178.1 млрд руб. против 164.8 млрд руб. в 2016 году. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% до 77.8 млрд руб. с 76 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса - на 21% до 48.9 млрд руб. с 40.6 млрд руб., выручка от финансового бизнеса - на 4% до 48.3 млрд руб. с 46.5 млрд руб. Фактическая чистая прибыль "Почты России" на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн руб.



В 2017 году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приёма посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.



"AK&M" от 13.06.2018