"Порошкового" и "бодяжного" пива в РФ эксперты не нашли, Роскачество

"Порошкового" и "бодяжного" пива в РФ эксперты не нашли. Об этом сообщило Роскачество, которое по поручению Правительства РФ в преддверии чемпионата мира по футболу проводит мониторинг качества светлого фильтрованного пива: в исследование вошло 40 крупнейших брендов, включая Heineken, Stella Artois, Bud, Efes, Lowenbrau, Очаково, Клинское, Krusovice Imperial, Amstel, Carlsberg, Жигули и другие.



Большинство товаров, попавших в исследование, - российского производства, в том числе из Москвы и Московской области (12), Санкт-Петербурга (6), Нижегородской области (2), Ярославской области (6), Тульской области (3), Самарской области (2), Калужской области (4), Ивановской области (1), Башкортостана (1), Татарстана (2). Стоимость продукции составила от 67 до 260 руб. за литр.



Исследование поэтапно проходит сразу в нескольких аккредитованных испытательных центрах по нескольким направлениям, включая обязательные требования действующего законодательства, расширенную дегустационную программу, а также повышенные требования к качеству сырья.



На первом этапе эксперты проверили пиво на соответствие его идентификационным признакам, изучив косвенные показатели количества и качества сырья - соложеных и несоложеных продуктов, которые используются при производстве светлого пива.



Среди потребителей ходят мифы, что пиво, особенно дешевое, это некий искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, воды и различных добавок (например, красителей, усилителей вкуса), который делается буквально за сутки.



Уже на первом этапе исследование позволило развенчать этот потребительский миф, рассказывает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. "В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного "синтетического" продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта". Потребителям, подозревающим, что пенистый напиток - сплошная "химия", стоит учесть: производителю готовить пиво из неких "порошков" и вытяжек попросту дорого, нецелесообразно. Но вот дорогое сырье - солод, действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством.



Так, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода (пророщенные и смолотые зерна ячменя, пшеницы или ржи) и до 20% может составлять несоложеное сырье - это не пророщенные зерна ячменя или других злаков. Они добавляются, чтобы создать купаж. Но если непророщенного ячменя или пшеницы больше 20%, это говорит о том, что производитель допустил нарушение законодательства и пытался сэкономить. Такой напиток не может считаться классическим пивом.



Указывать на нарушение данных пропорций косвенно может такой показатель, как массовая концентрация общего азота. Если его концентрация менее 600 мг/дм3, то производитель мог сэкономить на ферментированном солоде. Также подобное отклонение может быть связано с качеством солода и низким содержанием белка. Отметим, что содержание белка в зерне нестабильно. Оно меняется в зависимости от урожая, года, солнца. Однако был установлен диапазон, при котором в пиве содержится не менее 600 мг на дм3 общего азота: этот показатель выполняется и, если производитель использовал для сусла 80% самого плохого ячменя (с низким содержанием белка) и при использовании 70% самого отборного ячменя. Данный показатель включен в повышенные требования стандарта Роскачества для претендентов на государственный Знак качества.



В пяти случаях из 40, благодаря глубоким лабораторным анализам, выявлено отклонение по азоту, что косвенно говорит о применении пониженного количества сырья или о его низком качестве. С точки зрения потребителя, такое пиво должно называться скорее пивным напитком. Замечания по азоту - к пиву "Арсенальное", "Окское", "Горьковское", "Свердловское" и "Самара". Данные торговые марки оказались внизу рейтинга и получили желтую карточку.



В десятку товаров с большим количеством солода по сравнению с другими брендами вошли "Охота", "Очаково", "Сибирская корона", Lowenbrau и Krusovice Imperial, "Жигули Барное", "Хамовники", Bud, Amstel, Carlsberg.



Проверка корреляции между количеством солода и вкусом проводилась Роскачеством с привлечением дегустационной комиссии, куда вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты. Члены комиссии ставили обезличенным образцам баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость. Последний показатель, согласно обязательному ГОСТу, проверятся путем замера высоты пены и времени ее оседания. В частности, в специальный стакан диаметром 70-75 мм и высотой 105-110 мм наливают пиво так, чтобы напиток попадал в центр емкости. Пена, согласно национального стандарта, при таком "гостированном" наливе должна быть не менее 3 см высотой, а до её растворения должно пройти не менее 3 минут.



Заметим, что три товара были сняты комиссией с дегустации, так как их пена осела несколько раньше. Это "Сибирская корона", "Самара" и "Арсенальное". Остальные 37 образцов были допущены до следующего этапа дегустации и получили оценки за вкус, цвет и аромат.



По результатам испытаний вкуса, самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям получило Amstel (5.167 балла). Следом за ним по убыванию расположились "Халзан", Bud, Heineken, Stella Artois, "Три медведя", Krusovice Imperial (чешского производства), Efes, Bavaria, Krusovice (российского производства), Faxe.



Антипятёрку, получившую самые низкие баллы комиссии по итогам слепой дегустации (кроме не допущенных к основной дегустации "Арсенального", "Сибирской короны" и "Самары") составили: "Жигулевское" (производство филиала АО "Пивоварня Москва-Эфес" в городе Казань), "Горьковское", "Окск".



"AK&M" от 13.06.2018