В столичном регионе начинается ограничение судоходства на время проведения ЧМ-2018, сообщила пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".



На основании приказа Минтранса России N 194 от 14 мая запрет движения частных яхт, прогулочных, банкетных, грузовых и других судов в Московском бассейне распространится на акваторию, примыкающую к месту проведения матчей Мундиаля на столичных стадионах "Лужники" и "Спартак".



Так, 14, 17, 20, 26 июня, а также 1, 11, 15 июня 2018 г с 12:00 до 24:00 судам нельзя будет находиться в акватории реки Москвы у Лужнецкой набережной от Бережковского до Новоандреевского моста, а 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12:00 до 24:00 - в акватории реки Москва от Спасских мостов (44.7 км) до Строгинского моста (40.5 км), а также в Канале имени Москвы от реки Москва (40.6 км) до Сходненского канала (44 км).



"Диспетчерская служба ФГБУ "Канал имени Москвы" заранее проинформировала руководителей судоходных компаний об ограничениях, чтобы они могли заблаговременно спланировать свои бизнес-процессы. Ну а многочисленные гости столицы, фанаты, приехавшие поболеть за любимые команды, могут полюбоваться Москвой с воды в дни, свободные от матчей, ведь здесь совершается порядка 100 рейсов ежедневно", - сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, цитируемый в сообщении.



Непосредственное перекрытие судового хода будут осуществлять ГИМС МЧС РФ, линейный отдел МВД на водном транспорте и центральное управление Госморречнадзора. При этом доступ к воде получат только суда, которые обслуживают Чемпионат, обеспечивают транспортную безопасность и оказывают экстренную медицинскую помощь. Других исключений сделано не будет.



ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают более 240 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.





"AK&M" от 13.06.2018