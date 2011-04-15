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13/06/2018
16:58

В.Путин утвердил состав администрации президента

Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Вайно руководителем администрации главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Свои посты в руководстве Кремля сохранили также два первых замглавы администрации - Сергей Кириенко и Алексей Громов, замглавы - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и заместители главы администрации Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.

В.Путин также подписал указы о назначении на посты помощников главы государства. Свои посты сохранили Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Игорь Левитин, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко, а также помощник президента - начальник Контрольного управления президента Лариса Брычева. На место ушедшего на должность вице-премьера Константина Чуйченко назначен бывший замдиректора ФСБ России Дмитрий Шальков.


"AK&M" от 13.06.2018
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