Туроператор "Радуга" прекратил деятельность

Туроператор ООО "Радуга Травел Центр" публично объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня. Об этом сообщил Ростуризм.



Согласно информации, полученной от туроператора, вылеты туристов по линии указанной организации к местам отдыха с 11 июня не будут производиться. Последний борт вылетел из Москвы 10 июня, туристы не имеют проблем с заселением.



Те туристы, которые находятся за рубежом, обеспечены обратными авиабилетами и основная их часть вернется на территорию Российской Федерации до 17 июня 2018 года.



Вместе с тем, в случае возникновения проблем с обратными вылетами, а также с незаселением/выселением из отелей, туристы имеют право на получение экстренной помощи в установленном порядке.



Для получения экстренной помощи необходимо обратиться в Ассоциацию "Турпомощь".



Гражданская ответственность ООО "Радуга Травел Центр" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 100 млн руб. в страховых организациях АО АСК "Инвестстрах" и ООО СК "Орбита".



Информация о порядке получения страхового возмещения будет опубликована вместе с соответствующим решением (приказом) Ростуризма об исключении сведений об ООО "Радуга Травел Центр" из Единого федерального реестра туроператоров 13 июня 2018 года.





"AK&M" от 13.06.2018