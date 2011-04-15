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13/06/2018
17:00

Туроператор "Радуга" прекратил деятельность

Туроператор ООО "Радуга Травел Центр" публично объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня. Об этом сообщил Ростуризм.

Согласно информации, полученной от туроператора, вылеты туристов по линии указанной организации к местам отдыха с 11 июня не будут производиться. Последний борт вылетел из Москвы 10 июня, туристы не имеют проблем с заселением.

Те туристы, которые находятся за рубежом, обеспечены обратными авиабилетами и основная их часть вернется на территорию Российской Федерации до 17 июня 2018 года.

Вместе с тем, в случае возникновения проблем с обратными вылетами, а также с незаселением/выселением из отелей, туристы имеют право на получение экстренной помощи в установленном порядке.

Для получения экстренной помощи необходимо обратиться в Ассоциацию "Турпомощь".

Гражданская ответственность ООО "Радуга Травел Центр" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 100 млн руб. в страховых организациях АО АСК "Инвестстрах" и ООО СК "Орбита".

Информация о порядке получения страхового возмещения будет опубликована вместе с соответствующим решением (приказом) Ростуризма об исключении сведений об ООО "Радуга Травел Центр" из Единого федерального реестра туроператоров 13 июня 2018 года.


"AK&M" от 13.06.2018
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