Дайджест газеты "Ведомости" от 14 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 14 июня 2018 года.





ОПЦИОН ВАНЦЕВА



Виталий Ванцев выкупит у государства блокпакет аэропорта "Внуково". С долей 38,5% он станет вторым крупнейшим акционером после Владимира Скоча.



Виталий Ванцев, председатель совета директоров и совладелец "Внуково", использует опцион на выкуп у Росимущества 25% плюс 1 акция аэропорта, об этом он рассказал в интервью "Ведомостям". Росимущество 30 марта получило соответствующее уведомление от частных акционеров "Внуково", подтвердил представитель ведомства. Продажа пакета, по его словам, может состояться в течение полугода с даты получения уведомления.



"Внуково" - третий по пассажиропотоку аэропорт страны, в 2017 г. принял 18,1 млн пассажиров, в январе - мае 2018 г. - 7,1 млн.





МОСКВА ОСВОБОДИТ МЕСТО НА МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ



Москва распродаст офисы. Мэрия продаст здания, которые освободятся после переезда в "Москва-cити".



Освобождающиеся после переезда городских структур в "Москва-cити" здания в ближайшее время будут выставлены на торги. Всего планируется продать на аукционах 51 объект общей площадью 79 800 кв. м, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, стартовая стоимость достигает 15,74 млрд руб. По итогам торгов стартовые цены увеличатся на 10-15%, надеется Гаман.



Сейчас в этих помещениях располагается 4400 сотрудников департаментов городского имущества, информационных технологий, торговли и транспорта и подведомственных им организаций. По словам Гамана, они разбросаны по всему центру города, большинство их построено в первой половине XX в., содержание обходится недешево, а многие нуждаются в капитальном ремонте.





РАЗВОД МОСТОВ ПО-КРЫМСКИ



Почему Крым два часа оставался без света? Уменьшить зависимость от поставок с материка можно будет только после строительства на полуострове двух крупных электростанций.



13 июня в 15.07 было приостановлено энергоснабжение Крыма со стороны Тамани.



Собственная генерация в Крыму составляет всего около 160 МВт. Кроме того, на полуострове построено 240 МВт на возобновляемых источниках энергии, но они по определению не являются пока стабильным источником энергоснабжения. 18 МГТЭС общей мощностью 405 МВт и дизель-генераторы (121 МВт) фактически используются только в качестве резервных мощностей для покрытия пиков потребления, так как их использование в регулярном режиме стоит слишком дорого.



Уменьшить зависимость от генерации на материке может только ввод новых станций.





ЧЕМПИОНАТ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ



Россияне воспринимают открывающийся сегодня чемпионат мира по футболу как большой спортивный праздник и стремятся окунуться в его атмосферу.



Доля намеревающихся смотреть матчи мундиаля выше, чем на прежних первенствах. Большинство наших сограждан, особенно знакомых с игрой национальной сборной, реалистично оценивают ее шансы, но надежда на чудо жива: каждый девятый верит, что российская команда станет чемпионом мира.



По данным ВЦИОМа, уровень интереса к чемпионату в России самый высокий за последние годы.



В 2008 г. первенство Европы намеревались смотреть 48% опрошенных, не собирались - 34%, еще 12% не знали о нем. Предыдущий мундиаль 2014 г. планировали смотреть 41%, не собирались - 54%, не знали - 3%. Игры предстоящего чемпионата намерены смотреть 52%, не собираются - 37%, не знают - 6%.





ВСЕ БАШНИ ОСТАЛИСЬ В КРЕМЛЕ



Владимир Путин произвел неожиданные увольнения в администрации. Несколько ожидаемых отставок не состоялось.



В среду президент Владимир Путин подписал указы о назначениях и отставках в администрации. Администрацию президент Путин обновил гораздо меньше, чем правительство. Посты сохранила вся верхушка.



"Столь небольшие изменения в составе администрации - продолжение тренда: президент работает с теми, кого хорошо знает, - считает политолог Андрей Колядин. - Уверенность в этих людях, их деловых качествах для него главное".



"Почему он должен менять аппарат, который для него комфортен, и с которым показал он показал лучший результат на выборах?" - указывает политолог Евгений Минченко.





САММИТ ВЫИГРАЛ КИТАЙ



От встречи Трампа и Ким Чен Ына выиграл Китай. Итоги саммита дают ему шанс играть важную роль в дальнейших переговорах.



Неожиданную выгоду из переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном извлек Китай. Отсутствие конкретных договоренностей по способу и времени денуклеаризации Корейского полуострова дает ему возможность обеспечить себе непосредственную роль в переговорах между Вашингтоном, Сеулом и Пхеньяном, уверены китайские эксперты. "Это позволит Китаю спокойно вздохнуть и не беспокоиться, что он останется в стороне", - говорит Чжу Фэн, эксперт по международной безопасности из Нанкинского университета.



Китай рассматривает Северную Корею в качестве стратегического буфера; он поддерживал ее во время Корейской войны 1950-1953 гг., а в последние годы был главным торговым партнером и иностранным инвестором. Поэтому Пекин будет настаивать на участии в переговорах об официальном окончании Корейской войны.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.06.2018