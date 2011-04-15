В.Ванцев намерен выкупить у государства блокпакет "Внуково"

Совладелец "Внуково" Виталий Ванцев намерен выкупить у Росимущества 25% плюс 1 акция аэропорта. Об этом он рассказал в интервью газете "Ведомости".



"Я не заинтересован в снижении своего пакета, мне бы хотелось по возможности его наращивать. Одна из таких возможностей — это сделка с Росимуществом на выкуп государственного пакета. Опцион на выкуп госпакета предусмотрен соглашением акционеров АО "Международный аэропорт "Внуково", я задействовал этот опцион", – сказал В.Ванцев. Он уточнил, что сделке будет предшествовать оценка стоимости акций.



В конце марта Qatar Airways подписала с владельцами аэропорта Внуково меморандум о покупке доли в 25%. В.Ванцев отметил, что есть и другие желающие инвестировать во Внуково. Он добавил, что хотел бы привлечь соинвестора через допэмиссию, чтобы средства получил сам аэропорт.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в 2017 году составил 18.139 млн, что на 30.1% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб. с 219.503 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб., прибыль от продаж составила 292.513 млн руб. против убытка в 255.992 млн руб. за 2016 год, убыток до налогообложения снизился на 27.24% до 192.456 млн руб. с 264.515 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"