ДОМ.РФ перекредитует ипотеку жителям Ивановской области по ставке 8.75%

ДОМ.РФ и правительство Ивановской области информируют о запуске новых выгодных условий по снижению ставок для ипотечных заемщиков региона. Теперь процентные ставки по программе перекредитования ДОМ.РФ составляют от 8.75% годовых. Сумма нового кредита может составить до 80% от стоимости закладываемой недвижимости. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.



Ранее ДОМ.РФ и правительство Ивановской области оперативно рассмотрели ситуацию семьи Верховских, которая 7 июня обратилась к Президенту РФ В.В. Путину в ходе прямой линии. Ставка кредитования их ипотечного займа, оформленного ранее в другом банке, была снижена с 13% до 8.75% годовых.



Требования к заёмщику по программе перекредитования аналогичны требованиям в случае приобретения недвижимости в ипотеку и не зависят от того, в каком банке оформлен предшествующий ипотечный кредит. Допускается изменение состава заёмщиков, при этом одним из новых заёмщиков-залогодателей должен стать заёмщик-залогодатель по предшествующему кредиту. Возраст заёмщиков - от 21 до 65 лет на момент погашения кредита. Заёмщиков может быть несколько - до 4-х человек, они должны получать доход, достаточный для погашения кредита. Возможны разные способы подтверждения дохода, в том числе по форме банка.



Минимальная сумма кредита составляет 500 тыс. руб., максимальная - 10 млн руб. Кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет.



При принятии решения о возможности перекредитования заёмщика важную роль играет его кредитная история. По погашаемому ипотечному кредиту должно быть произведено не менее шести ежемесячных платежей, должна отсутствовать реструктуризация, текущая просрочка или просрочки сроком более 30 дней.



АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексноеразвитие территорий.



"AK&M" от 14.06.2018