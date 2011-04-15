Законопроект об информировании абонентов о задолженности за услуги связи по СМС прошёл первое чтение

Первое чтение прошёл законопроект об информировании абонентов о задолженности за услуги связи по СМС. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Документом предполагается закрепить в законодательстве возможность для мобильных операторов уведомлять абонента о сумме и структуре его задолженности за оказанные услуги связи, если долг образовался в результате неисполнения им договора, заключенного с оператором.



В настоящее время в Федеральном законе N 230-ФЗ не зафиксировано, что мобильные операторы могут указывать в направляемых абонентам смс-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях сумму и структуру задолженности за оказанные услуги связи.



Согласно документу, в сообщениях должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведения о факте наличия просроченной задолженности (без указания ее размера и структуры); номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах".



В свою очередь, поддержанным законопроектом предлагается внести дополнение в указанный ФЗ, согласно которому в текстовых, голосовых и других сообщениях для возврата просроченной задолженности оператор связи может указывать размер и структуру долга, если он образовался в результате неисполнения абонентом договора, заключенного с мобильным оператором.









"AK&M" от 14.06.2018