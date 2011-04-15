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14/06/2018
13:08

Около "Жуковского" открыта новая развязка

Около международного аэропорта "Жуковский" открыто движение по одноуровневой транспортной развязке, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Объект находится на пересечении улицы Кооперативной и выезда на автодорогу "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от трассы М-5 "Урал". Ранее действовавшая транспортная схема предусматривала двустороннее движение по улицам Коооперативной, Гарнаева и Наркомвод. Движение по новому объекту предусмотрено односторонним в одном уровне", - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, строительство транспортной развязки выполнено в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и призвано улучшить условия подъезда к аэропорту Жуковский, ликвидировав затор на пересечении улиц Кооперативной и Наркомвод. Участок расширен до трёх полос и организовано одностороннее движение.

Перспективная пропускная способность по дороге составляет порядка 40 тыс. автомобилей в сутки. Участок строительства составил 450 м. Расчётная скорость движения по трёхполосной развязке составит 50 км в час, уточняется в материале.

В рамках строительства демонтирован светофор на пересечении улиц Кооперативной, Гарнаева и Наркомвод. Для обеспечения безопасности движения установлены дорожные знаки и щиты со световозвращающей поверхностью, металлическое барьерное ограждение, наружное освещение и нанесена разметка термопластиком. Для комфорта жителей ближайших домов вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

"На участке строительства выполнено устройство новой и усиление существующей дорожных одежд. При укладке верхнего слоя покрытия применялся износоустойчивая щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь", - сообщил исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области "Дирекция дорожного строительства" Владимир Локтев, которого цитирует пресс-служба.

Пресс-служба напомнила, что комплексное развитие территории аэропорта Жуковский реализуется в несколько этапов. В рамках первого этапа в мае 2016 года введен в эксплуатацию комплекс аэропорта площадью 18 тыс. кв. м и пропускной способностью 2 млн пассажиров в год. В связи с тем, что основное направление подъезда к аэропорту и выезда из него осуществляется со стороны автодороги М-5 "Урал", выросла интенсивность движения на улицах Кооперативной, Гарнаева и Наркомвод.

Реализация второго этапа развития аэропорта планируется в 2019 году. В рамках данного этапа предполагается расширение пассажирского терминала до 30 тыс. кв м с пропускной способностью 5 млн пассажиров в год. Таким образом, строительство транспортной развязки выполнено до ввода в эксплуатацию второго этапа развития аэропорта Жуковский. Стоимость строительства составила 234 млн руб. Финансирование осуществлялось из средств дорожного фонда Московской области, заключается в сообщении.

"AK&M" от 14.06.2018
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