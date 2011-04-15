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14/06/2018
14:03

В.Путин подписал указ об оптимизации структуры своей администрации

Президент России Владимир Путин поручил реорганизовать несколько управлений в Администрации Кремля. Об этом говорится в соответствующем указе.

Реорганизации подлежат управления президента по внутренней политике, по обеспечению деятельности Государственного совета РФ, по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, по общественным проектам, а также экспертное управление.

В документе говорится, что глава Администрации Кремля Антон Вайно в течение месяца должен утвердить структуру и штатное расписание реорганизованных управлений.

"AK&M" от 14.06.2018
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