В.Путин подписал указ об оптимизации структуры своей администрации

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Президент России Владимир Путин поручил реорганизовать несколько управлений в Администрации Кремля. Об этом говорится в соответствующем указе.
Реорганизации подлежат управления президента по внутренней политике, по обеспечению деятельности Государственного совета РФ, по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, по общественным проектам, а также экспертное управление.
В документе говорится, что глава Администрации Кремля Антон Вайно в течение месяца должен утвердить структуру и штатное расписание реорганизованных управлений.
"AK&M" от 14.06.2018