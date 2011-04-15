Правительство одобрило законопроект о повышении НДС до 20%

Правительство предлагает повысить НДС с 18% до 20%. Об этом сегодня, 14 июня, на заседании Кабмина заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.



Он уточнил, что все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены. Речь идёт о ставках на продовольствие, детские и медицинские товары, внутренние межрегиональные воздушные перевозки.



"Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать её 20%",— сказал Д.Медведев. Новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. Предполагается, что повышение ставки НДС принесёт бюджету более 600 млрд руб. ежегодно.



"AK&M" от 14.06.2018