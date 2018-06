Comcast предложила выкупить 21st Century Fox за $65 млрд

Американская Comcast Corporation предложила $65 млрд за выкуп медиахолдинга Twenty-First Century Fox, Inc. (21CF). Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



Сomcast 13 июня направила в совет директоров 21CF письмо с предложением по приобретению активов, которые медиахолдинг ранее планировал продать The Walt Disney Company, по цене $35 за акцию (наличными). Таким образом, стоимость 100% акций 21CF составит $65 млрд, что на 19% больше, чем предложила за них компания Walt Disney.



Сomcast подала заявку на выкуп 21CF сразу после положительного решения, принятого американским судом в отношении похожего слияния двух других медиакорпораций - AT&T и Time Warner, отмечается в сообщении.



Холдинг Twenty-First Century Fox, Inc. принадлежит Руперту Мердоку. Его медиаактивы включают в себя кинокомпанию, телекомпанию, кабельные сети, их международные подразделения и связанные активы, в том числе 39% акций европейского оператора Sky Plc.



Comcast Corporation - крупнейшая в мире по доходам вещательная и кабельная телевизионная компания. Она владеет и управляет национальными телеканалами NBC и Telemundo, несколькими каналами кабельного телевидения (MSNBC, CNBC, USA Network, NBCSN и E!), а также киностудией Universal Pictures.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"