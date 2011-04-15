Газпром добился приостановки исполнения решения Стокгольма по спору с Нафтогазом

Апелляционный суд шведского округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через Украину. Об этом сообщил Газпром.



"Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов Газпрома за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано Газпромом при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - сообщили в компании.



НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил, что апелляционный суд округа Свеа вынес решение о приостановлении исполнения решения арбитража. Решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учёта пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.



"Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении. Решение не приводит к автоматической отмене существующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы Газпрома. Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не даёт Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата $2.1 млрд, уже зачтённых решением Арбитража в качестве компенсации Нафтогазу", - говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 14.06.2018