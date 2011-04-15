Чистая прибыль Металлоинвеста за I квартал составила $416 млн

Чистая прибыль Металлоинвеста за I квартал 2018 года составила $416 млн, увеличившись на 6.4% к I кварталу 2017 года. Выручка составила $1813 млн (+19.3% по сравнению с I кварталом 2017 года). Об этом говорится в сообщении компании.



Андрей Варичев, генеральный директор Управляющей компании "Металлоинвест", прокомментировал: "Увеличение продаж высокомаржинальной продукции и рост ее доли в структуре поставок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и усилий Компании по повышению операционной эффективности позволили нам в первом квартале 2018 года продемонстрировать успешные результаты и укрепить финансовую устойчивость. В частности, рентабельность EBITDA достигла максимального уровня за последние 5 лет. Мы также продолжили модернизацию производства и цифровую трансформацию бизнес-процессов, создавая новые возможности для дальнейшего роста".



АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.



100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).











"AK&M" от 14.06.2018