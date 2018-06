Газпром и Боливия расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере

В Москве 14 июня 2018 года в офисе ПАО "Газпром" состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и президента Многонационального Государства Боливия Эво Моралеса. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны дали высокую оценку партнёрству в области реализации совместных проектов по освоению запасов углеводородов на территории Боливии и обсудили перспективы роста объёмов добычи на месторождении "Инкауаси". Кроме того, речь шла о реализации совместных планов по геологическому изучению перспективного нефтегазового блока "Витиакуа".



Стороны отметили экономическую эффективность и высокую экологичность природного газа по сравнению с другими ископаемыми видами топлива, а также перспективность расширения сфер его применения. В этой связи были рассмотрены совместные планы по развитию рынка газомоторного топлива в Боливии.



По итогам встречи в присутствии Алексея Миллера и Эво Моралеса был подписан ряд документов, направленных на расширение сотрудничества Газпрома и Боливии в нефтегазовой сфере.



Зампредправления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и вице-президент по управлению, контрактам и надзору Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Луис Пома подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ определяет взаимодействие компаний по целому ряду направлений: геологоразведка, добыча газа и транспортировка углеводородов в Боливии; развитие газовой и нефтяной транспортной инфраструктуры страны, рынка газомоторного топлива; обмен опытом и подготовка кадров; научно-техническое сотрудничество.



Управляющий директор Gazprom EP International B.V. Андрей Фик и Луис Пома подписали Соглашение об основных условиях контракта на оказание нефтегазовых услуг по разведке и добыче на участке "Витиакуа". Документ позволит перейти к этапу формирования основной проектной документации.



Генеральный директор АО "Эксар" Алексей Тюпанов и министр углеводородов и энергетики Боливии Луис Альберто Санчес подписали документ по привлечению финансирования на поставку техники на газомоторном топливе от российских компаний-производителей.



Эво Моралес также посетил Центральную диспетчерскую Газпрома, где ему была продемонстрирована работа Единой системы газоснабжения России — крупнейшей газотранспортной системы в мире.



Боливия — третья страна в Южной Америке по объему производства углеводородов. Ежегодно здесь добывается более 20 млрд куб. м природного газа.



Интересы Газпрома в Боливии представляет Gazprom International B.V. — специализированное предприятие по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.



Газпром в партнёрстве с Total S.A. (50%, оператор проекта), Tecpetrol S.A. (20%) и YPFB (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых открыто месторождение "Инкауаси". Кроме того, совместно с Total (50%) "Газпром" (50%) реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке "Асеро".



В 2016 году "Газпром", Министерство углеводородов и энергетики Боливии и YPFB подписали Дорожную карту по реализации проектов в этой стране. В соответствии с документом стороны договорились осуществлять совместный поиск, геологоразведку, добычу и транспортировку углеводородов в Боливии и актуализировать генеральную схему развития газовой отрасли до 2040 года. Российская и боливийская компании также сотрудничают в сфере обучения и развития персонала.



В 2016 году Газпром и YPFB заключили Соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди". Блоки "Ла Сейба" и "Витиакуа" расположены в нефтегазоносном бассейне Чако в южной части Боливии в департаментах Тариха и Чукисака.



АО "Эксар" — российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Создано в конце 2011 года и является первым экспортным кредитным агентством в истории России.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



