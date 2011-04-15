Росрыболовство обсуждает с регионами введение изменений регулирования промысла лососей у Северных Курил

Росрыболовство обсуждает с Сахалинской областью и Камчатским краем проект нового соглашения о регулировании добычи транзитных лососей, которые идут на нерест в реки Западной Камчатки и пересекают район Северных Курильских островов Сахалинской области. Вопросы совершенствования нормативно-правовой базы для рациональной эксплуатации запасов лососевых рыб на миграционных путях к местам нереста обсудили на выездном совещании в Петропавловске-Камчатском, которое состоялось 14 июня, говорится в сообщении ведомства.



Ранее, с 2011 по 2014 год вопрос распределения ресурса между рыбаками двух регионов решился в рамках соглашения, заключенного между правительствами Сахалинской области и Камчатского края при участии Росрыболовства. В документе был прописан алгоритм расчетов возможного вылова в транзитной зоне и определены сроки осуществления рыболовства для предприятий Сахалинской области, таким образом обеспечивался достаточный пропуск производителей лососей на нерестилища и их устойчивое воспроизводство. Но во время путины 2014 года Сахалинская область в одностороннем порядке вышла из соглашения.



Заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник в своем выступлении сообщил, что Администрация Сахалинской области подготовила и направила 5 июня на рассмотрение в СахНИРО проект нового соглашения между Камчатским краем и Сахалинской областью по вопросу регулирования тихоокеанских лососей у северных Курильских островов. "Документ требует скорейшей проработки и согласования, так как с 2014 года северокурильские рыбопромышленники начали вести фактически судовой промысел, который, по мнению ученых, может подорвать запасы отдельных малочисленных транзитных популяций лососей. Кроме того, пограничники неоднократно обнаруживали в этом районе немаркированные плавные сети, что говорит о распространенной практике добычи за пределами рыбопромысловых участков запрещенными орудиями лова", - подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.



В целях решения проблемы регулирования промысла у Северных Курил Росрыболовство предлагает проводить дополнительные процедуры определения объемов разрешенного вылова, а также предусмотреть поэтапный переход с судового промысла на береговую добычу ставными и закидными неводами. "Но для принятия окончательного решения требуется дополнительная проработка и согласование, прежде всего, между Сахалинской областью и Камчатским краем", - добавил Михаил Иваник, подчеркнув, что вопросы охраны лососевых рыб во внутренних водных объектах - одна из приоритетных задач Росрыболовства.



На совещании Михаил Иваник также напомнил о положительных последствиях законодательного запрета дрифтерных сетей при добыче лососевых "Это первый важный шаг для сохранения запаса лососей на миграционных путях к местам нереста. Дрифтерный промысел прекращен не только в исключительной экономической зоне, но и во внутренних морских водах и территориальном море России. Принятые меры практически исключают возможность нанесения ущерба для лососей. При этом оценка их реализации уже сегодня позволяет сделать предварительные выводы о росте подходов лососей в целом ряде районов", - сказал Михаил Иваник.



В настоящее время решается еще одна проблема, связанная с применением ставных (объячеивающих) сетей в условиях сокращения подходов лососевых. По инициативе Росрыболовства на различных площадках рассматривалась целесообразность дополнительных ограничительных мер при ведении промысла ставными жаберными сетями в зависимости от состояния запасов лососей в конкретных районах, особенностей условий промысла в каждом из этих районов и социальной значимости. В обновленных правилах рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна предусмотрен дифференцированный подход при ограничении использования объячеивающих сетей при добыче лососевых с учетом региональной специфики. Так, запрет коснется применения ставных сетей на восточном побережье Камчатки (за исключением залива Кроноцкий и акватории Авачинской губы, Авачинского залива), а также на западном побережье Камчатки в границах Камчатского края (южнее 54°с.ш.). Использование ставных сетей по старым принципам сохранится на побережье Западной Камчатки (с евернее 54°с.ш.), для районов с мощными поверхностными и приливно-отливными течениями, ограничивающими использование иных орудий лова. Изменения утверждены приказом Минсельхоза России, который сейчас проходит регистрацию в Минюсте России.



"AK&M" от 14.06.2018